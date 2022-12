AirAsia va lancer une nouvelle filiale au Cambodge

Le groupe malais AirAsia, qui a connu des fortunes diverses dans ses différentes filiales (avec notamment l'intégration progressive d'AirAsia India dans le groupe Tata Sons et sa future fusion avec Air India Express, et la cessation d'activité d'AirAsia Japan le 5 octobre 2020) repart à la conquête de nouveaux marchés.

Attente du certificat de transport aérien

Le groupe AirAsia vient ainsi d'annoncer la création d'une nouvelle filiale au Cambodge, AirAsia Cambodia, qui prend la forme d'une co-entreprise (joint-venture) avec l'investisseur cambodgien Sivilai Asia, qui a 49% des parts du capital de la nouvelle compagnie aérienne, le groupe AirAsia étant majoritaire à 51%. AirAsia Cambodia devrait débuter ses activités en 2023, si elle obtient à tant son AOC (Certificat de transport aérien).

AirAsia Cambodia commencera avec 10 à 12 Airbus A321

Le groupe AirAsia estime que AirAsia Cambodia pourrait générer un trafic supplémentaire de six millions de passagers annuels et considère que le Cambodge est encore un marché "sous-exploité" et mal desservi en transport aérien. Le directeur général de la compagnie AirAsia Cambodia sera Vissoth Nam, l'actuel directeur de Sivilai Asia. Pour commencer, la compagnie aérienne devrait avoir une flotte de 10 à 12 avions, principalement des Airbus A321, loués auprès d'AirAsia. Pour l'instant le Cambodge est desservi par les compagnies du groupe de la manière suivante : AirAsia Malaysia dessert depuis Kuala Lumpur les villes de Siem Reap et Phnom Penh, avec une nouvelle route Penang-Phnom Penh qui va débuter le 3 janvier 2023. AirAsia Thailand dessert aussi de Bangkok les villes de Siem Reap et Phnom Penh. Quand elle sera lancée, AirAsia Cambodia rejoindra dans le portefeuille actuel du groupe AirAsia, les filiales AirAsia Malaysia, AirAsia Indonesia, AirAsia Thailand, et AirAsia Philippines.