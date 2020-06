Air Transat va reprendre ses vols le 23 juillet

A la faveur du déconfinement et de la reprise des vols de la plupart des compagnies aériennes mondiales, c'est au tour d'Air Transat d'annoncer le redémarrage de ses vols. La compagnie canadienne reprendra ses vols à partir du 23 juillet. Sous réserves que les restrictions aux voyages applicables à cette date lui permettent. Elle prévoit un calendrier de vols vers 23 destinations internationales, plus un programme de vols intérieurs entre les principales villes canadiennes, jusqu'à la fin de la saison estivale le 31 octobre 2020.

Six villes françaises desservies cet été

Au départ de Montréal, le transporteur opérera graduellement des vols directs vers les villes françaises suivantes : Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille, Paris et Toulouse. Afin de maximiser les opportunités de connexions, Air Transat prévoit aussi d'assurer des vols entre Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. En fonction de l'évolution de la demande et de l'assouplissement des restrictions réglementaires, Air Transat pourrait optimiser son calendrier de vols pour les mois de septembre et d'octobre.

Air Transat précise aussi que le Covid-19 et la brutalité de la crise qui en a découlé a forcé la compagnie à prolonger la suspension de certaines dessertes voire de procéder à l'annulation complète de certaines liaisons pour la saison estivale. Jusqu'à la fin de la saison été, les villes de Nice et de Bâle-Mulhouse ne sont plus desservies sur le marché français. Air Transat suspend également tous ses vols directs vers l'Europe au départ de Vancouver et Québec.