Air Transat va gonfler sa desserte France-Canada pour l'été 2023

Le retour du trafic sur les liaisons de l'Atlantique nord ne concerne pas seulement les Etats-Unis, mais aussi les dessertes entre la France et le Canada qui ont elles aussi retrouvé une très forte fréquentation. Ce retour en grâce a donc incité Air Transat à fortement renforcer son programme de vols entre la France et le Canada. A l'été 2023, la compagnie aérienne proposera donc un total de 54 fréquences hebdomadaires de chaque côté de l'Atlantique, soit plus de 10 fréquences supplémentaires par rapport au programme de vols de l'été 2022.

Des capacités supérieures à 2019 sur certaines routes

"L'été 2022 a dépassé nos espérances avec une reprise de la demande plus forte que ce que nous avions osé espérer. Notre programme de vols pour l'été 2023 permettra donc de mieux répondre aux besoins des voyageurs quelle que soit la destination ou la nature de leurs déplacements. L'utilisation plus efficiente de nos appareils nous permet d'augmenter nos fréquences au départ de plusieurs villes de province et de retrouver une capacité presque similaire à celle que nous avions avant la pandémie, voire de la dépasser sur certains routes", souligne Cyril Cousin, directeur France et Bénélux de la compagnie.

Sept villes de la province française desservies par Air Transat

Au départ de Paris CDG, la compagnie opérera des vols vers Montréal (2 vols quotidiens), Québec (3 fréquences par semaine) et Toronto (un vol quotidien). Air Transat exploitera par ailleurs des vols vers Montréal au départ de Bâle-Mulhouse (2 fréquences par semaine), Bordeaux (5 fréquences par semaine), Lyon (5 fréquences par semaine), Marseille (6 fréquences par semaine), Nantes (4 fréquences par semaine), Nice (3 fréquences par semaine) et Toulouse (5 fréquences par semaine). Par ailleurs, au départ de Montréal, Air Transat proposera l'été prochain de nombreux vols domestiques vers Calgary (1 vol quotidien), Québec (3 fréquences hebdomadaires), Toronto (10 fréquences hebdomadaires) et Vancouver (1 vol quotidien).