Air Tahiti Nui : Le Boeing 787-9 entre en piste

L'Airbus A340-300 passe le témoin au Boeing 787-9

Cela sonne déjà comme un passage de témoin. Arrivé le 9 octobre à l’aéroport de Los Angeles, sous un beau soleil, c’est le long de l’Airbus A340- 300 Bora-Bora qu’est venu se ranger, au parking, le tout nouveau Boeing 787-9 Fakarava (du nom d’un atoll de l’archipel polynésien des Tuamotu) de la compagnie Air Tahiti Nui. A bord, une poignée de privilégiés ont pu apprécier dans des conditions très spéciales le confort et les fonctionnalités du nouveau long-courrier d’Air Tahiti Nui pendant les 4 h 30 nécessaires pour couvrir la distance Charleston-Los Angeles, via Oklahoma City (où le Boeing 787-9 a fait des tests supplémentaires), au terme d’un vol de convoyage qui s’est réalisé dans une ambiance très détendue et « familiale »

Mise en service le 7 novembre 2018

Ce premier Boeing 787-9 Tahitian Dreamliner va être mis en service commercial le 7 novembre, entre Los Angeles et Auckland (Nouvelle-Zélande). Le deuxième exemplaire arrivera en janvier 2019, le troisième en mai et le quatrième en août. Les deux premiers appareils sont livrés via le loueur ALC (Air Lease Corporation) et les deux autres seront reçus en pleine propriété par Air Tahiti Nui.

