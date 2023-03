Air Tahiti Nui annualise sa desserte Papeete-Paris CDG, via Seattle-Tacoma

Air Tahiti Nui renforce fortement sa desserte entre Paris et Papeete en annonçant l'annualisation de l'ajout de sa deuxième route entre les deux villes, via l'aéroport de Seattle-Tacoma.

Air Tahiti va maintenir de six à sept fréquences quotidiennes toute l'année sur la route Papeete-Paris CDG

La desserte Papeete-Seattle avait été inaugurée le 4 octobre 2022, à raison de deux fréquences par semaine. La compagnie avait ensuite annoncée que cette route serait étendue pour la période de l'été 2023. C'est maintenant officiel puisqu'à partir du 12 juin, la route Papeete-Seattle-Paris CDG sera donc couplée à la liaison Papeete-Paris CDG opérée via Los Angeles. A partir de cette date, c'est donc un vol quotidien que Air Tahiti exploitera entre Papeete et Paris CDG, avec deux fréquences par semaine opérée via Seattle-Tacoma et cinq fréquences par semaine opérées via Los Angeles. Et Air Tahiti Nui annonce à présent que ce complément de desserte sera relancée à partir du début de la saison d'hiver (29 octobre 2023). Concrètement, les deux routes seront opérées conjointement jusqu'au 3 septembre 2023. A cette date, jusqu'au 28 octobre, la compagnie suspendra pour un temps l'exploitation via Seattle, mais les deux fréquences seront reprises via Los Angeles. A cette période, Air Tahiti Nui opérera six fréquences hebdomadaires sur la route Papeete-Los Angeles-Paris CDG et retour. A compter du 29 octobre, les deux fréquences par semaine via Seattle-Tacoma reprendront, et viendront compléter trois à quatre fréquences par semaine opérées via Los Angeles. Donc Air Tahiti Nui opérera 5 à 6 vols par semaine pendant tout l'hiver sur la route Papeete-Paris et retour.

L'apport de l'accord avec Alaska Airlines

Rappelons que, à Seattle-Tacoma, la compagnie dispose d'un partenariat très large avec Alaska Airlines, membre de l'alliance oneworld, dont l'aéroport est un des principaux hubs. Sur la liaison Papeete-Seattle, les deux compagnies sont en partage de codes et les clients des deux compagnies peuvent avoir une réciprocité des programmes de fidélisation comme c'est le cas sur les nombreuses autres liaisons opérées par Alaska Airlines depuis Seattle (où elle exploite 1 200 vols quotidiens vers 120 destinations). Sur la liaison Papeete-Los Angeles-Paris CDG, Air Tahiti Nui est aussi en partage de codes avec une autre compagnie membre de oneworld, American Airlines.