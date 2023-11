Air Nostrum passe à l'électrique au Dubai Airshow

10 kits de conversion à la propulsion électrique

C'est au salon aéronautique de Dubaï que la compagnie aérienne régionale espagnole Air Nostrum s'est engagée à acheter auprès de Dovetail Electric Aviation 10 kits de conversion à la propulsion électrique. Les deux entreprises ont annoncé l'accord le 15 novembre au salon de Dubaï, mais pour le moment aucune précision n'a été apportée quand aux avions convertis à la propulsion électrique par batterie ou par hydrogène.

Une motorisation électrique avec MagniX

En décembre 2022, Air Nostrum avec le concours de Volotea, a acquis une participation minoritaire au sein de la société Dante Aeronautical, dont Dovetail est une filiale. La société espagnole Dante a été fondée en 2018 avec un modèle commercial initial basé sur le développement d'un nouvel avion de ligne régional hybride-électrique de 19 places appelé DAX-19, conçu pour une autonomie de 400 nautiques, soit environ 740 km. Dante commercialise des conversions à la propulsion électrique d'avions à turbopropulseurs existants tels que le Cessna Caravan, le DHC Twin Otter, pour ne citer qu'eux. La société australienne Dovetail va maintenant travailler avec Air Nostrum afin d'identifier les lignes aériennes sur lesquelles des avions électriques pourraient être déployés. La société vise à obtenir un certificat de type supplémentaire pour un avion électrique à batterie converti soit à la fin de 2025, soit au début de 2026, et elle développera des kits hydrogène-électrique à plus long terme. Les conversions électriques à batterie utiliseront initialement les moteurs de 650 kW de MagniX et les batteries fournies par Mobius Energy.