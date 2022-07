Air New Zealand présente son nouveau siège business, conçu par Safran

La compagnie néo-zélandaise Air New Zealand vient de dévoiler les nouvelles cabines qui équiperont la flotte de ses huit Boeing 787-9 Dreamliner. Le nouveau siège Business Premier de classe affaires est décliné en deux versions. Il est présenté d'abord en version classique, avec une configuration en épi de la cabine qui assure un meilleur sommeil puisque la tête des passagers est éloignée du couloir. Des coques hautes combinées à des séparateurs d'allée et centraux réglables contribuent à un vol reposant et un environnement privé pour le passager. Les passagers disposent de nombreux espaces personnels de rangement certifiés pour les phases de roulage, de décollage et d'atterrissage, ainsi que de multiples surfaces, dont une grande table de repas d'un seul tenant à assistance électrique. La cabine est aussi équipé d'une fonction de recharge sans fil et le siège est équipé d'un dossier actif qui propose au passager une autre façon de gérer son confort personnel. La version du siège affaires Business Premier Luxe dispose de toutes les fonctionnalités du siège Business Premier, mais avec une porte qui ferme entièrement la suite et un espace pour deux personnes pour dîner. Cette première rangée haut de gamme est proposée sur plusieurs sièges de la gamme Safran dans lesquels les monuments traditionnels de la première rangée sont remplacés par une partie avant modifiée qui offre le maximum d'intimité et d'espace au passager tout en conservant la même empreinte au sol. Cela permet également des expériences nouvelles et améliorées telle que l'accueil d'une deuxième personne dans la suite. Air New Zealand augmente ainsi l'espace utilisable pour le passager de 25%.