Air India : la méga-commande Airbus/Boeing finalement annoncée en deux temps

La rumeur qui tournait depuis plusieurs mois, depuis la dernière édition du salon aéronautique de Farnborough en juillet 2022, s'était précisée depuis environ un mois et encore plus depuis quelques jours avec la finalisation d'une commande record de près de 500 avions de la part du groupe Tata, propriétaire d'Air India, annoncée par l'agence de presse Reuters comme devant être officialisée aujourd'hui vendredi 27 janvier.

220 appareils pour Boeing, 275 pour Airbus

Finalement, la commande devrait être annoncée en deux temps, avec à l'arrivée un total de 495 avions commandés. C'est d'abord Boeing qui devrait officialiser sa part avec un total de 220 appareils commandés : 190 Boeing 737 MAX, 20 Boeing 787 et 10 Boeing 777X. La deuxième partie de la commande historique d'Air India devrait être officialisée du côté d'Airbus dans les tous prochains jours avec un total de 275 avions commandés, soit 235 monocouloirs, dont le détail n'est pas encore précisé, et 40 Airbus A350.

Le plan quinquennal de redécollage d'Air India

Cette commande record arrive après un an de privatisation pour Air India, depuis qu'elle a été reprise par le groupe Tata Sons en janvier 2022. Une reprise symbolique, puisque c'est ce même groupe, fondé par Jehangir Ratanji Dadhaboy Tata, qui avait créé la compagnie Air India en 1932. A la mi-décembre, Air india avait dans un premier temps annoncé qu'elle allait investir plus de 400 millions de dollars dans un projet de rénovation de l'ensemble des cabines de sa flotte d'appareils long-courriers, soit 27 Boeing 787-8 Dreamliner et 13 Boeing 777. La rénovation concernera les classes économiques et affaires, ainsi que les Premières qui seront maintenues pour les Boeing 777. Ce plan de réamenagement sera aussi l'occasion pour Air India d'introduire pour la première fois, une nouvelle classe premium economy. La revue générale des cabines passagers est une partie d'un vaste plan de transformation s'étalant sur cinq années, annoncé à la mi-septembre 2022 et baptisé "Vihaan AI", ce qui veut dire en sanskrit "aube d'une nouvelle ère".

Air India, à la reconquête du marché domestique indien

La nouvelle Air India est lancée dans de grandes manoeuvres depuis un an. Alors que le marché domestique indien est toujours extrêmement dynamique, avec une croissance de 47% par rapport à 2021, le groupe Air India veut rattraper son retard en termes de parts de marché. Le marché domestique indien est pour l'instant dominé par la compagnie low cost IndiGo qui détient 56% du marché indien. Le groupe Air India, incluant quatre compagnies aériennes, dont Air India Express et Vistara, une co-entreprise avec Singapore Airlines, détient de son côté 24% du marché indien, mais a pour objectif d'atteindre 30% de parts de marché dans les cinq ans. Pour cela, elle compte aussi sur la fusion d'Air India et de Vistara, dont l'annonce a été officiellement annoncée le 29 novembre 2022 et qui devrait être finalisée à l'horizon du mois de mars 2024.

L'ancienne commande record, celle d'Indigo Partners, à Dubaï en 2017

Avant la méga commande d'Air India, la plus importante commande de l'histoire de l'aviation civile, faite d'un seul tenant, avait été celle du fonds d'investissement américain Indigo Partners (à ne pas confondre avec la compagnie low cost indienne IndiGo). Lors de l'édition du salon aéronautique de Dubaï, Indigo Partners avait commandé 430 Airbus A320neo destinés aux compagnies low cost dont il est actionnaire : Wizz Air, Volaris, JetSMART et Frontier.