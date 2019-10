Air Greenland sélectionne le H225 pour les opérations de SAR

Air Greenland a commandé deux hélicoptères lourds Airbus H225 pour soutenir sa candidature à l'attribution du contrat de recherche et de sauvetage (SAR) de son pays d'origine. Ces deux H225 seront livrés au cours des prochains mois pour remplacer le vieillissant hélicoptère S-61 actuellement utilisé. Airbus fournira un ensemble complet de maintenance et de soutien ainsi qu'une formation des pilotes et des équipages.

Le bimoteur H225 est le dernier membre de la famille Super Puma d'Airbus Helicopters avec des moteurs plus puissants, offrant une conduite plus fluide et des performances améliorées par rapport aux modèles précédents. C'est le plus grand modèle de toute la gamme d'Airbus Helicopters, qui a accumulé à lui seul plus de 600 000 heures de vol sur les plus de 5,5 millions d'heures de vol enregistrées par la famille Super Puma.

Équipé d'un système de pilote automatique à 4 axes, le H225 offre une endurance exceptionnelle et une vitesse de croisière rapide, et peut être équipé d'un large éventail d'équipements SAR. Exploité par deux pilotes, il peut être configuré avec 18 sièges ou six civières et a la capacité tous temps, y compris l'antigivrage complet.

Le H225 et le H225M militaire sont des références en SAR et au combat SAR et sont exploités par 20 pays à travers le monde.