Air France vise -30% de réduction de CO2 d’ici 2030

La compagnie Air France vient de lancer « Air France Act », présentant sa nouvelle trajectoire de réduction d’émissions de CO2. Elle vise une réduction de 30% des émissions de CO2 par passager-kilomètre d’ici 2030 par rapport à 2019. Cet objectif exclut les actions dites de « compensation », afin de ne rendre compte que des mesures de stricte réduction d’émissions directes et indirectes. Il correspond à une réduction de 12% des émissions totales de la compagnie entre 2019 et 2030, selon les évolutions prévues d’activité, après une réduction de 6% atteinte entre 2005 et 2019. Ce programme repose sur trois piliers : réduire en priorité les émissions directes générées par les opérations d'Air France, réduire les émissions indirectes, en amont et en aval des activités de la compagnie, contribuer en complément à des projets permettant de retirer du CO2 de l'atmosphère.

Cinq pratiques pour parvenir à la décarbonation

A l'horizon 2050, Air France vise d'atteindre le zéro émission (conformément aux objectifs de l'OACI et de l'Union européenne), couplée à des contributions à des projets permettant de retirer chaque année de l'atmosphère un volume de CO2 équivalent aux émissions résiduelles. Pour rappel, pour atteindre ces objectifs, Air France travaille avec plusieurs leviers. La compagnie procède d'abord au renouvellement de sa flotte avec des avions (Airbus A220, Airbus A350) plus économes en carburant et qui émettent jusqu'à 25% de CO2 en moins. D'ici 2030, ces appareils représenteront 70% de la flotte d'Air France, contre 7% aujourd'hui, grâce à un investissement de un million d'euros par an d'ici 2025. Par ailleurs, conformément au mandat d'incorporation français, Air France incorpore 1% de carburants d'aviation durable (SAF). D'ici 2030, la compagnie vise au moins 10% d'incorporation sur l'ensemble de ses vols, et 63% en 2050. Enfin, Air France prône les techniques d'éco-pilotage (roulage sur un moteur quand cela est possible, trajectoires de vol optimisées grâce à l'intelligence artificielle, descente en continu en collaboration avec le contrôle aérien...), la mise en place d'une restauration plus responsable pour diminuer l'empreinte carbone (suppression de 90% des plastiques à usage unique d'ici fin 2022, préselection des plats en classe business pour lutter contre le gaspillage alimentaire...) et le développement de l'intermodalité.