Air France va ouvrir un Orly-Munich

A compter du 29 mars 2020, Air France lancera un vol biquotidien entre Paris-Orly et Munich (Allemagne). Les vols décolleront tous les jours de la plateforme du sud parisien à 7h00 (arrivée à 8h30) et à 16h10 (arrivée à 17h40). Les retours de Munich se feront à 9h20 (arrivée à Orly à 10h50) et à 18h40 (arrivée à Orly à 20h10). Ils seront effectués en Embraer 190, d'une capacité de 100 sièges. A noter que les clients d'Air France peuvent également rejoindre Munich depuis Paris Roissy CDG grâce à 6 vols par jour.

Avec cette nouvelle route, Air France consolide son réseau moyen-courrier au départ d'Orly, complémentaire à l'offre existante au départ de Roissy CDG. Munich devient la quatrième destination moyen-courrier d'Air France au départ d'Orly, après Genève (Suisse), Alger, lancées cet hiver, ainsi que Madrid (Espagne) dont le lancement est également prévu le 23 mars.