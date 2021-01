Air France va fortement renforcer l'outremer pour l'été 2021

Alors que Corsair a repris des couleurs grâce à un consortium de nouveaux actionnaires ultramarins, Air France a décidé de fortement renforcer sa desserte de l'Outremer pour son programme d'été 2021. La compagnie va renforcer cette desserte grâce à un développement des lignes au départ de Roissy CDG et proposera cet été jusqu'à 56 vols par semaine entre les Antilles, la Guyane et la Réunion et les deux aéroports parisiens.

Vols exploités en Boeing 777 tri-classes

Lancées en décembre dernier, les liaisons entre Paris CDG et les Antilles verront leurs fréquences augmenter, avec sept vols par semaine de et vers chaque îles. Les liaisons entre Paris CDG et Cayenne et Paris CDG et Saint Denis de la Réunion seront ouvertes respectivement les 2 et 6 avril 2021. Vers Pointe-à-Pitre, il y aura donc 18 vols directs par semaine (11 au départ d'Orly, 7 au départ de Roissy). Vers Fort-de-France, Air France assurera 14 vols directs par semaine (7 au départ d'Orly, 7 au départ de Roissy). Vers Cayenne, il y aura cet été dix vols par semaine (sept au départ d'Orly, trois au départ de Roissy les mercredis, vendredis, et dimanches à compter du 2 avril 2021). Enfin au vers la Réunion, Air France exploitera quatorze vols directs (7 au départ d'Orly, 7 au départ de Roissy à compter du 6 avril 2021). Les vols seront équipés en Boeing 777-200 et -300 configurés en tri-classe (Economy, Premium Economy et Business).