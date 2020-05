Air France va couper 40% de ses capacités sur le réseau domestique d'ici 2021

L'idée était déjà évoquée avant même qu'Air France ait officialisé l'aide de 7 milliards d'euros (3 milliards d'euros d'aide étatique directe, 4 milliards de prêt garanti par l'Etat), c'est maintenant officiel : la compagnie va fortement taillé dans son réseau domestique structurellement déficitaire. "La capacité va être réduite de 40% sur la période d'ici à 2021, avec la fermeture de destinations, lorsqu'il y a une alternative ferroviaire à moins de 2h30 et lorsque ce service n'alimente pas le hub de Roissy Charles de Gaulle", a annoncé le directeur général d'Air France-KLM, Ben Smith lors d'une assemblée générale. Cette décision est en partie liée à des demandes de l'Etat français qui avait incité Air France a amélioré sa rentabilité et son impact environnemental.

200 millions d'euros de perte sur le domestique en 2019

Cette forte réduction de capacités permettra aussi à Air France de réduire un foyer de pertes structurel depuis de nombreuses années, avec la concurrence conjuguée du TGV et des transporteurs low cost. Le réseau des liaisons intérieures a encore perdu 200 millions d'euros en 2019. Et il y a urgence qu'Air France se restructure. Sous l'impact de la crise du coronavirus, Air France-KLM a perdu 1,8 milliard d'euros de janvier à mars et les comptes ne devraient pas s'améliorer avant le troisième trimestre.

Les premières liaisons qui devraient passer à la trappe sont les lignes qui relient Orly à Bordeaux, Lyon et Nantes. Mais des lignes transversales province-province seront elles aussi supprimées. Ben Smith doit normalement présenter en juin sa feuille de route pour le réseau domestique.