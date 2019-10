Air France teste le LiFi en vol, en première mondiale

C'est à bord de l'Airbus A321 AF6114, qui a décollé de Paris-Orly vers Toulouse le 30 octobre, qu'a été réalisée une première mondiale dans le transport aérien. En collaboration avec Latécoère et Ubisoft, Air France a ainsi testé un tout premier vol équipée en LiFi, un système de connectivité basé sur la lumière invisible. L'infrastructure LiFi Latécoère a été installée sur 12 sièges de l'Airbus A321 d'Air France. Rappelons que le LiFi qui présente les avantages suivants : un échange de données multimédia parfaitement stable à très haut débit et très faible latence, et aussi une réduction du poids de l'avion et donc de sa consommation carburant, grâce à l'élimination de câbles en cuivre au profit de la fibre optique.