Air France rentre dans le club des meilleures compagnies aériennes du monde

Il y a beaucoup de classements dans le monde du transport aérien international mais celui qui fait autorité depuis de nombreuses années est celui réalisé par Skytrax, l'agence internationale de notation du transport aérien. C'est pourquoi, les quatre récompenses qu'a décroché Air France dans le cadre du classement 2021 des Skytrax World Airline Awards sont à saluer.

Seule compagnie européenne dans le top 10

Air France a ainsi décroché le titre de meilleure compagnie aérienne aux classements des zone Europe, Europe de l'Ouest et France. Elle s'est surtout hissée pour la première fois à la dixième place du classement mondial, gagnant 13 places par rapport à 2019. Air France est la seule compagnie européenne figurant dans le top 10 de ce classement rassemblant plus de 350 compagnies, et établi sur la base des avis de plus de 13 millions de passagers de plus de 100 nationalités. La meilleure compagnie du monde en 2021 selon Skytrax, est Qatar Airways pour la sixième fois (2011, 2012, 2015, 2017 et 2019), suivie de Singapore Airlines, ANA, Emirates, Japan Airlines, Cathay Pacific, EVA Air, Qantas Airways, Hainan Airlines et donc Air France qui ferme la marche du top 10.

Skytrax a par ailleurs salué l'engagement sanitaire d'Air France en décernant à la compagnie le prix d'excellence COVID, notamment pour son programme Air France Protect.