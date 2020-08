Air France renforcera les Antilles avec Roissy cet hiver

Jusqu'à 3 vols par jour au départ de Paris

Air France pousse sa desserte de l'Outremer. A compter du 21 décembre 2020, la compagnie française complètera sa desserte d'Orly vers la Guadeloupe et la Martinique par des vols au départ de Roissy CDG. De et vers Pointe-à-Pitre, Air France assurera quatre vols par semaine (mardi, mercredi, jeudi et samedi). De et vers Fort-de-France, la compagnie exploitera trois fréquences hebdomadaires (lundi, vendredi et dimanche). Avec la desserte d'Orly (21 vols directs hebdo vers Pointe-à-Pitre et 19 vers Fort-de-France), Air France sera en mesure de proposer cet hiver jusqu'à trois vols quotidiens vers chacune des deux îles au départ de Paris.

Les vols au départ de Roissy CDG seront assurés en Boeing 777 tri-classe (business, premium economy, economy). Le fait que Pointe-à-Pitre et Fort-de-France soient reliées à Orly et à Roissy offrira aussi aux passagers des connexions vers le réseau court, moyen et long courrier d'Air France.