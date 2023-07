Air France renforce encore son réseau Amérique du Nord pour l'hiver

S'appuyant sur un des marchés les plus dynamiques de son réseau mondial, Air France a annoncé qu'elle allait cet hiver encore renforcer ses liaisons vers les Etats-Unis et le Canada.

Air France reprend une ligne délaissée par Delta

A compter du 30 octobre, Air France ajoutera ainsi une nouvelle destination américaine à son réseau : Raleigh-Durham. La capitale de l'état de Caroline du Nord sera la quatorzième destination d'Air France aux Etats-Unis cet hiver, après Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Détroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York JFK, New York Newark, San Francisco, Seattle et Washington DC. Trois vols directs seront assurés chaque semaine au départ de Paris CDG, les lundis, mercredis, et vendredis, opérés en Boeing 787-9 d'une capacité de 279 sièges en configuration tri-classe (30 en business, 21 en premium economy et 228 en classe économique). A noter que cette route était auparavant opérée par Delta Air Lines, partenaire d'Air France dans le cadre de la co-entreprise (joint-venture) transatlantique regroupant Air France, KLM, Delta et Virgin Atlantic. Outre l'ouverture de Raleigh, la saison hiver vers les Etats-Unis sera marquée par l'augmentation des fréquences de vols vers Dallas, avec cinq fréquences par semaine, contre 3 en 2022.

Renforcement de fréquences

Air France va aussi renforcer son offre cet hiver vers le Canada. Première compagnie aérienne européenne en termes de capacité entre l'Europe et le Canada, Air France reliera cet hiver Paris CDG à Montréal, Toronto, Vancouver et Ottawa. Inaugurée le 27 juin dernier, la liaison directe entre Paris CDG et Ottawa sera prolongée pour la saison d'hiver. Cinq fréquences seront proposées les lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches opérées en Boeing 787-9 d'une capacité de 279 sièges en configuration tri-classe (30 en classe business, 21 en premium economy, 228 en classe économique). Les dessertes de Montréal et de Vancouver seront par ailleurs renforcées avec respectivement jusqu'à 21 et 5 fréquences par semaine, contre 17 et 3 l'hiver dernier. Rappelons que KLM reliera quant à elle cet hiver son hub d'Amsterdam-Schiphol à 19 destinations en Amérique du Nord et centrale : Atlanta, Austin, Boston, Calgary, Cancun, Chicago, Edmonton, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Mexico, Miami, Minneapolis-Saint Paul, Montréal, New York JFK, San Francisco, Toronto, Vancouver et Washington DC.