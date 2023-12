Air France recrute activement en Ile-de-France

La compagnie Air France recrute activement, et sur de nombreux périmètres métiers : personnel navigant commercial, mécaniciens aéronautiques, pilotes, ingénieurs IT, business analystes, experts en revenue management… Toutes les offres sont disponibles sur le site de recrutement d’Air France (recrutement.airfrance.com). La compagnie travaille aussi en collaboration avec des organisations partenaires Par exemple, l’Association pour la Formation aux Métiers de l’Aérien ( l’AFMAé ) et l’association Jérémy , créées à l’initiative d’Air France, proposent aux demandeurs d’emploi des formations et des parcours d’insertion dans le secteur aéronautique. Le Centre de Formation des Apprentis de l’AFMAé est implanté à Bonneuil-en-France (95) et à Toussus-le-Noble (78).

Près de 2000 personnes embauchées en 2023

Au global, sur l’ensemble de l’année 2023, près de 2 000 talents auront rejoint Air France – y compris plus de 400 pilotes, 350 mécaniciens, 260 cadres, tous en CDI. Cette dynamique de recrutement va d'ailleurs se poursuivre en 2024 et au-delà. À travers ses trois activités principales – transport de passagers, transport de marchandises et maintenance aéronautique – le Groupe Air France génère plus de 37 000 emplois directs dans la région. En effet, si 50% du chiffre d’affaires d’Air France est réalisé à l’étranger, plus de 90% de ses employés sont basés en France. En 2019, les activités d’Air France représentaient plus de 3 % du PIB de la région, avec 1,8 Md€ d’achats et 1,6 Md€ de recettes fiscales.