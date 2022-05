Air France présente ses nouvelles cabines pour sa flotte de Boeing 777-300

Les nouvelles cabines seront installées sur les 12 Boeing 777-300 de la compagnie à partir du mois de septembre. Le premier avion équipé s'envolera vers New York-JFK à l'automne. L'ensemble du chantier d'aménagement représente un investissement de 180 millions d'euros.

Alors que la reprise du transport aérien est bien là et qu'Air France a annoncé qu'elle présenterait cet été un niveau de capacités égal à 90%, la compagnie française prépare la reprise de la dynamique pré-Covid et vient de présenter les nouvelles cabines passagers qui équiperont sa flotte de Boeing 777-300 à partir du mois de septembre. Ils seront configurés avec 48 sièges business, 48 sièges premium economy et 273 sièges de classe économique. Le nouveau siège de la classe business, fourni par Safran Seats (modèle Cirrus 5C03) respecte le principe des "3F". Il est d'abord "full flat" avec un siège qui se transforme en lit totalement horizontal de deux mètres. Il est aussi "full access", dans la mesure où la configuration de la nouvelle cabine affaires 1-2-1 permettra à chaque passager d'avoir accès au couloir sans avoir à déranger son voisin. Mais, nouveauté chez Air France, il est aussi "full privacy" (garantissant une intimité), dans la mesure où chaque bloc de siège peut être fermé par une petite porte coulissante permettant de privatiser son propre espace. Les deux sièges situés au milieu de la cabine disposent aussi d'une cloison centrale qui peut s'abaisser pour partager un espace de convivialité plus important. Le fauteuil dispose aussi d'un écran avec traitement anti-reflets HD 4K de 17,3 pouces (43,9 cm), d'un casque réducteur de bruits, d'une nouvelle connexion Bluetooth permettant d'utiliser un casque personnel et de multiples prises.

Le nouveau siège Premium Economy d'Air France pour la flotte Boeing 777-300

En cabine premium economy, c'est l'équipementier Recaro qui a conçu le siège "recliner" (avec dossier inclinable) comme celui qui équipe les Airbus A350. Le dossier s'incline jusqu'à 124°. Les mousses d'assises ont été retravaillées et chaque passager d'un casque réducteur de bruit et des prises USB A et C. Les passagers disposent aussi d'un espace de 96 cm pour étendre leurs jambes.

Le nouveau siège classe économique Air France pour la flotte de Boeing 777-300