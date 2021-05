Air France ouvrira un vol vers Helsinki le 6 juillet prochain

En attendant que la connectivité des liaisons long-courrier puissent progressivement être restaurée, Air France consolide son réseau continental européen. La compagnie française ouvrira à partir du 6 juillet une nouvelle liaison Paris-CDG/Helsinki (Finlande), qui sera exploitée jusqu'à une fois par jour. D'abord assurée quatre fois par semaine (les mardis, jeudis, vendredis et samedis), la liaison sera exploitée une fois par jour à partir du 19 juillet.

Consolidation de réseau vers les pays nordiques

Les vols seront assurés en Airbus A319 monoclasse de 143 sièges et viendront s'ajouter aux vols exploités par la compagnie finlandaise Finnair sur la même route, et proposés par Air France en partage de codes. Cette nouvelle liaison vient ainsi compléter le réseau d'Air France vers les pays nordiques, avec les dessertes de Copenhague et Billund vers le Danemark, Oslo et Bergen vers la Norvège, Stockholm et Göteborg vers la Suède.

Billet 100% modifiable sans frais jusqu'au 31 décembre 2021

Air France précise que ce programme de vols est susceptible d'évoluer en fonction des restrictions de voyage. La compagnie française invite ses clients à vérifier les conditions d'entrée et les documents requis à l'arrivée à destination. Air France précise aussi qu'elle propose des billets 100% modifiables pour des voyages jusqu'au 31 décembre 2021. Les passagers peuvent ainsi modifier leur réservation sans frais, ou obtenir un avoir remboursable s'ils ne souhaitent plus voyager. Si le vol est annulé par la compagnie, le client a le choix de reporter son voyage, de demander un remboursement intégral de son billet ou de bénéficier d'un avoir, également remboursable s'il est non utilisé.