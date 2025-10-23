Air France ouvre Phuket et Punta Cana en nouveauté cet hiver

Au total, Air France va desservir un total de près de 170 destinations dans 70 pays cet hiver, avec un déploiement progressif de la nouvelle Première, avec les ajouts de Miami et Tokyo-Haneda.
Air France poursuit l’expansion de son réseau. Au cours de la saison hiver 2025-2026 (novembre 2025 à mars 2026), la compagnie assurera près de 800 vols quotidiens vers près de 170 destinations à travers le monde.
Sur le long-courrier, les capacités de la compagnie française seront en hausse de 3% avec deux grandes nouveautés. Phuket (Thaïlande) sera ainsi desservie jusqu'à trois fois par semaine au départ de Paris CDG, avec des Boeing 777-300ER, à partir du 27 novembre 2025. La liaison Paris CDG-Punta Cana (République Dominicaine) sera aussi exploitée trois fois par semaine du 13 janvier au 28 mars 2026, en Boeing 777-300ER.
Sur le reste du secteur long-courrier, les liaisons évoluent de la manière suivante :
Amérique du Nord :
Amérique du Sud et Caraïbes :
Afrique et Océan Indien :
Asie et Moyen-Orient :
La nouvelle suite La Première est désormais disponible sur une sélection de vols au départ de Paris-Charles de Gaulle vers New York JFK, Singapour et Los Angeles. Elle sera également proposée à destination de Miami et Tokyo Haneda à compter de décembre 2025 et mars 2026 respectivement.
Cet hiver, Air France ajoutera des fréquences supplémentaires entre Paris-Charles de Gaulle et Toulouse (jusqu’à 11 vols quotidiens), Marseille (jusqu’9 vols quotidiens) et Nice (jusqu’à 8 vols quotidiens), permettant de renforcer la connectivité des régions françaises avec l’ensemble du réseau moyen et long-courrier de la compagnie. Un vol matinal quotidien sera ajouté entre Paris-Charles de Gaulle et Londres-Heathrow, portant à 7 le nombre de vols assurés chaque jour sur cette liaison. La liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Cork (Irlande) sera assurée tout au long de la saison hiver, avec 4 vols par semaine. En Italie, un vol quotidien supplémentaire sera ajouté entre Paris-Charles de Gaulle et Milan-Linate ainsi que vers Milan-Malpensa. La desserte de Vérone sera assurée pendant toute la saison hiver, avec 5 vols par semaine. Les fréquences augmenteront vers Düsseldorf, Munich et Zürich, avec jusqu’à 6, 5 et 4 vols respectivement assurés chaque jour. Plus au Sud, Tanger (Maroc) sera reliée à Paris-Charles de Gaulle pendant toute la saison hiver, avec jusqu’à 3 vols par semaine. La liaison Paris-Charles de Gaulle-Ténérife (Espagne) sera par ailleurs assurée 4 fois par semaine à l’occasion des fêtes de fin d’année. Transavia France, filiale low-cost du Groupe Air France-KLM ayant comme base principale l’aéroport de Paris-Orly, proposera quant à elle de rejoindre cet hiver 109 destinations dans 29 pays à travers 227 routes. Elle conforte ainsi sa place de première compagnie low-cost au départ des aéroports parisiens.
