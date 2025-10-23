Air France ouvre Phuket et Punta Cana en nouveauté cet hiver
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 23 octobre 2025 à 21:49

Au total, Air France va desservir un total de près de 170 destinations dans 70 pays cet hiver, avec un déploiement progressif de la nouvelle Première, avec les ajouts de Miami et Tokyo-Haneda.

Air France poursuit l’expansion de son réseau. Au cours de la saison hiver 2025-2026 (novembre 2025 à mars 2026), la compagnie assurera près de 800 vols quotidiens vers près de 170 destinations à travers le monde.

Sur le long-courrier, les capacités de la compagnie française seront en hausse de 3% avec deux grandes nouveautés. Phuket (Thaïlande) sera ainsi desservie jusqu'à trois fois par semaine au départ de Paris CDG, avec des Boeing 777-300ER, à partir du 27 novembre 2025. La liaison Paris CDG-Punta Cana (République Dominicaine) sera aussi exploitée trois fois par semaine du 13 janvier au 28 mars 2026, en Boeing 777-300ER. 

Renforcement sur le long-courrier

Sur le reste du secteur long-courrier, les liaisons évoluent de la manière suivante : 

Amérique du Nord :

  • La liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Orlando, inaugurée à l’été 2025, sera prolongée sur l’hiver avec 5 vols par semaine assurés en Airbus A350-900.
  • Les liaisons Paris-Charles de Gaulle – Raleigh-Durham (États-Unis), Cancún (Mexique) et Papeete (Polynésie, via Los Angeles), seront assurées jusqu’à 7 fois par semaine, contre 5 fois précédemment.

Amérique du Sud et Caraïbes :

  • Les liaisons vers le Brésil seront renforcées, avec jusqu’à 12 vols par semaine entre Paris-Charles de Gaulle et Rio de Janeiro, et jusqu’à 5 vols par semaine vers Salvador de Bahia.
  • La liaison Paris-Charles de Gaulle – San José (Costa Rica) sera également renforcée, avec jusqu’à 10 vols directs par semaine, contre 7 à l’hiver 2024-2025.

Afrique et Océan Indien :

  • Le Cap (Afrique du Sud) sera relié jusqu’à 7 fois par semaine à Paris-Charles de Gaulle. Les vols seront assurés en Airbus A350-900.
  • Jusqu’à 5 vols par semaine seront assurés sur la liaison Paris-Charles de Gaulle – Zanzibar - Kilimandjaro (Tanzanie) contre 3 auparavant.
  • Les vols entre Paris-Charles de Gaulle – Maurice (Île Maurice) seront désormais assurés en Airbus A350-900 et Boeing 777-300ER.

Asie et Moyen-Orient :

  • Bangkok (Thaïlande) sera désormais desservie deux fois par jour depuis Paris-Charles de Gaulle.
  • La liaison Paris-Charles de Gaulle – Riyad (Arabie Saoudite), inaugurée à l’été 2025, sera prolongée sur l’hiver, avec 3 vols directs par semaine.
  • 16 vols par semaine seront assurés vers Dubaï, contre 14 à l’hiver 2025-2026.

La nouvelle suite La Première est désormais disponible sur une sélection de vols au départ de Paris-Charles de Gaulle vers New York JFK, Singapour et Los Angeles. Elle sera également proposée à destination de Miami et Tokyo Haneda à compter de décembre 2025 et mars 2026 respectivement.

Jusqu'à 630 vols quotidiens, vers plus de 90 destinations sur le court et moyen-courrier

Cet hiver, Air France ajoutera des fréquences supplémentaires entre Paris-Charles de Gaulle et Toulouse (jusqu’à 11 vols quotidiens), Marseille (jusqu’9 vols quotidiens) et Nice (jusqu’à 8 vols quotidiens), permettant de renforcer la connectivité des régions françaises avec l’ensemble du réseau moyen et long-courrier de la compagnie. Un vol matinal quotidien sera ajouté entre Paris-Charles de Gaulle et Londres-Heathrow, portant à 7 le nombre de vols assurés chaque jour sur cette liaison. La liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Cork (Irlande) sera assurée tout au long de la saison hiver, avec 4 vols par semaine. En Italie, un vol quotidien supplémentaire sera ajouté entre Paris-Charles de Gaulle et Milan-Linate ainsi que vers Milan-Malpensa. La desserte de Vérone sera assurée pendant toute la saison hiver, avec 5 vols par semaine. Les fréquences augmenteront vers Düsseldorf, Munich et Zürich, avec jusqu’à 6, 5 et 4 vols respectivement assurés chaque jour. Plus au Sud, Tanger (Maroc) sera reliée à Paris-Charles de Gaulle pendant toute la saison hiver, avec jusqu’à 3 vols par semaine. La liaison Paris-Charles de Gaulle-Ténérife (Espagne) sera par ailleurs assurée 4 fois par semaine à l’occasion des fêtes de fin d’année. Transavia France, filiale low-cost du Groupe Air France-KLM ayant comme base principale l’aéroport de Paris-Orly, proposera quant à elle de rejoindre cet hiver 109 destinations dans 29 pays à travers 227 routes. Elle conforte ainsi sa place de première compagnie low-cost au départ des aéroports parisiens.

