Air France ouvre Phuket et Punta Cana en nouveauté cet hiver

Air France poursuit l’expansion de son réseau. Au cours de la saison hiver 2025-2026 (novembre 2025 à mars 2026), la compagnie assurera près de 800 vols quotidiens vers près de 170 destinations à travers le monde.

Sur le long-courrier, les capacités de la compagnie française seront en hausse de 3% avec deux grandes nouveautés. Phuket (Thaïlande) sera ainsi desservie jusqu'à trois fois par semaine au départ de Paris CDG, avec des Boeing 777-300ER, à partir du 27 novembre 2025. La liaison Paris CDG-Punta Cana (République Dominicaine) sera aussi exploitée trois fois par semaine du 13 janvier au 28 mars 2026, en Boeing 777-300ER.

Renforcement sur le long-courrier

Sur le reste du secteur long-courrier, les liaisons évoluent de la manière suivante :

Amérique du Nord :

La liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Orlando, inaugurée à l’été 2025, sera prolongée sur l’hiver avec 5 vols par semaine assurés en Airbus A350-900.

Les liaisons Paris-Charles de Gaulle – Raleigh-Durham (États-Unis), Cancún (Mexique) et Papeete (Polynésie, via Los Angeles), seront assurées jusqu’à 7 fois par semaine, contre 5 fois précédemment.

Amérique du Sud et Caraïbes :

Les liaisons vers le Brésil seront renforcées, avec jusqu’à 12 vols par semaine entre Paris-Charles de Gaulle et Rio de Janeiro, et jusqu’à 5 vols par semaine vers Salvador de Bahia.

La liaison Paris-Charles de Gaulle – San José (Costa Rica) sera également renforcée, avec jusqu’à 10 vols directs par semaine, contre 7 à l’hiver 2024-2025.

Afrique et Océan Indien :

Le Cap (Afrique du Sud) sera relié jusqu’à 7 fois par semaine à Paris-Charles de Gaulle. Les vols seront assurés en Airbus A350-900.

Jusqu’à 5 vols par semaine seront assurés sur la liaison Paris-Charles de Gaulle – Zanzibar - Kilimandjaro (Tanzanie) contre 3 auparavant.

Les vols entre Paris-Charles de Gaulle – Maurice (Île Maurice) seront désormais assurés en Airbus A350-900 et Boeing 777-300ER.

Asie et Moyen-Orient :

Bangkok (Thaïlande) sera désormais desservie deux fois par jour depuis Paris-Charles de Gaulle.

La liaison Paris-Charles de Gaulle – Riyad (Arabie Saoudite), inaugurée à l’été 2025, sera prolongée sur l’hiver, avec 3 vols directs par semaine.

16 vols par semaine seront assurés vers Dubaï, contre 14 à l’hiver 2025-2026.

La nouvelle suite La Première est désormais disponible sur une sélection de vols au départ de Paris-Charles de Gaulle vers New York JFK, Singapour et Los Angeles. Elle sera également proposée à destination de Miami et Tokyo Haneda à compter de décembre 2025 et mars 2026 respectivement.

Jusqu'à 630 vols quotidiens, vers plus de 90 destinations sur le court et moyen-courrier

Cet hiver, Air France ajoutera des fréquences supplémentaires entre Paris-Charles de Gaulle et Toulouse (jusqu’à 11 vols quotidiens), Marseille (jusqu’9 vols quotidiens) et Nice (jusqu’à 8 vols quotidiens), permettant de renforcer la connectivité des régions françaises avec l’ensemble du réseau moyen et long-courrier de la compagnie. Un vol matinal quotidien sera ajouté entre Paris-Charles de Gaulle et Londres-Heathrow, portant à 7 le nombre de vols assurés chaque jour sur cette liaison. La liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Cork (Irlande) sera assurée tout au long de la saison hiver, avec 4 vols par semaine. En Italie, un vol quotidien supplémentaire sera ajouté entre Paris-Charles de Gaulle et Milan-Linate ainsi que vers Milan-Malpensa. La desserte de Vérone sera assurée pendant toute la saison hiver, avec 5 vols par semaine. Les fréquences augmenteront vers Düsseldorf, Munich et Zürich, avec jusqu’à 6, 5 et 4 vols respectivement assurés chaque jour. Plus au Sud, Tanger (Maroc) sera reliée à Paris-Charles de Gaulle pendant toute la saison hiver, avec jusqu’à 3 vols par semaine. La liaison Paris-Charles de Gaulle-Ténérife (Espagne) sera par ailleurs assurée 4 fois par semaine à l’occasion des fêtes de fin d’année. Transavia France, filiale low-cost du Groupe Air France-KLM ayant comme base principale l’aéroport de Paris-Orly, proposera quant à elle de rejoindre cet hiver 109 destinations dans 29 pays à travers 227 routes. Elle conforte ainsi sa place de première compagnie low-cost au départ des aéroports parisiens.