Air France lance une nouvelle offre "business" sur le domestique

De nombreuses années après avoir supprimé sa classe affaires sur les vols court-courriers, Air France a décidé de relancer une nouvelle offre business sur son réseau domestique (vols au départ de Roissy et Orly, hors les vols opérés par la Corse en ATR et en Embraer 145, et vols reliant les régions françaises entre elles) et sur les vols court-courriers reliant les régions françaises aux destinations internationales.

Pour les voyages en France, la compagnie propose trois types de tarifications : "Business Leisure" (billet non remboursable et modifiable moyennant 70 euros de frais, "Business Flex" (billet remboursable et modifiable sans frais), "Business Abonné" (billet remboursable et modifiable sans frais, incluant une option pour prendre un vol plus tôt ou plus tard). Chaque classe de réservation a un seul tarif et les mêmes conditions. L'achat d'un surclassement de la cabine Economy vers la cabine Business est également disponible à l'ouverture de l'enregistrement du vol, 30 heures avant le départ.

Les clients Business d'Air France bénéficient par ailleurs de services privilégiés tels que le SkyPriority (parcours passager prioritaire) dans les aéroports qui en disposent, l'enregistrement et la dépose bagages dédiés, le passage prioritaire aux contrôles de sûreté et de police, l'embarquement prioritaire, la priorité aux comptoirs lors des correspondances, la livraison prioritaire des bagages. Les clients Business ont aussi accès aux salons Air France aux aéroports de Roissy CDG (F et G), Paris Orly 1, Bordeaux et Lyon, ainsi qu'aux salons partenaires de la compagnie à Orly 1A, Marseille, Nice, Toulouse, Montpellier et Mulhouse. Une franchise bagage plus généreuse est aussi proposée : deux bagages de 32 kilos en soute, ainsi que deux bagages cabines et un accessoire cabine pour un total de 18 kilos. Le choix du siège est aussi offert.

Pour plus de confort, les clients Business, installés à l'avant de l'avion, bénéficient d'un siège central neutralisé (sur les flottes Airbus A318, A319, A320, A321), avec une tétière rouge et un rideau mobile qui permet de matérialiser l'espace. Les clients bénéficient aussi d'une offre de restauration spécifique (snack salé, un snack sucré, une sélection de boissons variées avec vins et champagne, une serviette chaude). Les passagers business peuvent aussi accéder au wifi grâce à Air France Connect. A la fin de l'année, 100% de la flotte Air France, dont les avions de la flotte court-courrier, sera équipée.