Air France lance un service conciergerie à Paris CDG

La compagnie Air France propose un nouveau service Conciergerie à l'aéroport de Paris-CDG qui sera disponible à partir du 11 juin à ses différents passagers voyageant en cabine Economy, Premium Economy et Business. Au départ d'un vol, les passagers pourront bénéficier d'une offre de services comprenant un transfert privé depuis l'adresse de leur choix, un accueil par concierge à la descente du véhicule, le portage des bagages et l'enregistrement à un comptoir Sky Priority, l'accompagnement optionnel au salon Air France du terminal si le statut Flying Blue, la cabine de voyage ou l'achat d'une option salon le permet, l'accompagnement jusqu'à la porte d'embarquement via les files exclusives et prioritaires d'Air France (à partir de 400 euros pour une personne, ou 80 000 miles Flying Blue).

Un concierge pour quatre passagers au maximum

Pour les passagers en correspondance, l'offre comprend l'accueil par concierge en passerelle à l'arrivée du vol à Paris-CDG, l'accompagnement optionnel au salon Air France, l'accompagnement tout au long du parcours de correspondance via les files prioritaires et exclusives Air France, jusqu'à la porte d'embarquement du vol suivant (à partir de 300 euros pour une personne, ou 60 000 miles Flying Blue). A l'arrivée, l'offre comprend l'accueil par concierge à la passerelle, l'accompagnement jusqu'en salle de livraison de bagages via les files prioritaires et exclusives Air France, la récupération et le portage des bagages jusqu'au véhicule du passager, le transfert privé depuis l'aéroport Paris CDG jusqu'à une adresse au choix du passager (à partir de 400 euros pour une personne, ou 80 000 miles Flying Blue).

A noter que chaque tarif d'offre est très fortement dégressif dès la prise en compte d'un deuxième client (450, 350 ou 450 euros pour deux clients pour chaque offre respective). Pour garantir la qualité du service, un concierge peut prendre en charge jusqu'à quatre clients maximum. Les offres peuvent être réservables sur airfrance.fr ou par téléphone jusqu'à 18 heures avant le départ.