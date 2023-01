Air France KLM : un gros faible pour le Boeing 777-9 ?

Airbus A350F : quatre options prises en avril 2022

Air France KLM vient de transformer des options prises en avril 2022 en commandes fermes pour des Airbus A350F supplémentaires. En décembre 2021, le groupe franco-néerlandais avait signé une lettre d'intention pour quatre Airbus A350F assortis de quatre options pour des appareils supplémentaires. La lettre d'intention avait été transformée en contrat ferme en avril 2022. Les quatre Airbus A350F supplémentaires seront basés à Amsterdam et seront exploités par Martinair pour le compte de KLM Cargo. Ils remplaceront les quatre Boeing 747F.

Réception des avions à partir de 2026

Martinair et Air France Cargo commenceront à réceptionner simultanément leurs premiers Airbus A350F dans le courant du premier semestre 2026. Par contre, aucun calendrier n'est précisé pour les trois Airbus A350-900 que Air France KLM a également commandé, portant ses achats pour le long-courrier à 41 exemplaires pour la seule Air France. A fin décembre 2022, le groupe avait 38 Airbus A350-900 commandés dont 20 livrés.

Toujours pas d'Airbus A350-1000 ?

Lors de sa toute première commande d'Airbus A350XWB, le groupe Air France KLM avait pris des options transformables en A350-1000. Manifestement, le groupe n'a toujours pas franchi le pas, préférant pour l'instant miser sur l'A350-900 et l'A350F. Bien entendu, la pandémie de Covid 19 et ses effets catastrophiques ont logiquement bousculé beaucoup de plans initiaux de flottes au sein des compagnies aériennes. Possible que l'A350-1000 reviendra sur la table dans quelques temps, une fois le retour définitif du trafic long-courrier à la normale, puis le retour aux taux de croissance par rapport à 2019.

Un faible pour le Boeing 777-9 ?

A moins que ce silence radio sur l'Airbus A350-1000 ne soit tout simplement la traduction d'un petit, voire d'un gros faible pour le Boeing 777-9. Air France KLM est un des plus gros opérateurs de Boeing 777-300ER dans le monde et il est clair que la question de leur remplacement progressif est dans les plans de flotte. Et en plus, le calendrier du Boeing 777-9, de premiers appareils disponibles à fin 2024, voire même début 2025 (selon Emirates/ndlr), convient parfaitement au groupe franco-néerlandais qui doit d'abord finir de rembourser en totalité le prêt avancé par l'Etat français, avant de pouvoir officiellement franchir, non pas le Rubicon, mais la Seine, en faveur du Boeing 777-9.