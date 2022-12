Air France KLM signe un accord avec TotalEnergies pour lui fournir du carburant durable pour 10 ans

Air France-KLM signe un protocole d'accord avec TotalEnergies pour la livraison de carburant SAF

TotalEnergies et Air France-KLM ont signé lundi 5 décembre 2022, un protocole d'accord pour la livraison de plus d'un million de mètres cubes/800 000 tonnes de carburant aviation durable (SAF) par TotalEnergies aux compagnies aériennes comme Air France, Royal Dutch Airlines et Transavia sur une période de 10 ans à partir de 2023.

Ce carburant aviation durable sera produit par TotalEnergies dans ses bioraffineries. Il sera mis à la disposition des compagnies aériennes du groupe Air France-KLM, principalement pour les vols au départ de la France (conformément à la législation française) et des Pays-Bas. Avec la signature de ce protocole d'accord, Air France-KLM et TotalEnergies confirment leur collaboration et leur volonté de contribuer au développement d'un secteur aérien plus responsable. Air France avait déjà signé en octobre deux contrats avec les fournisseurs Neste et DG Fuels pour la fourniture de 1,6 million de tonnes de carburant d’aviation durable.

Air France-KLM et TotalEnergies: collabaration de longue date

Le groupe Air France-KLM et TotalEnergies collaborent depuis près de 10 ans sur l'utilisation de carburant aviation durable. Leur partenariat a débuté avec " Lab Line for the Future " en 2014, une expérience de deux ans durant laquelle 78 vols entre Paris-Orly et Toulouse et entre Paris-Orly et Nice ont été alimentés par 10% de SAF fournis par TotalEnergies. En janvier 2020, Air France et TotalEnergies ont participé, aux côtés de Safran et Suez, à l'Appel à Manifestation d'Intérêt lancé par le gouvernement français visant à développer la production de carburant aéronautique durable en France.

Au cours des deux dernières années, TotalEnergies a également fourni du SAF pour un certain nombre de vols commerciaux du groupe Air France-KLM :

-En mai 2021, le premier vol long-courrier d'Air France, entre Paris et Montréal, alimenté par 16 % de SAF produit en France

-En octobre 2021, un vol Air France entre Paris et Nice, alimenté par 30% de SAF

-En mai 2022, un vol Air France exploité dans le cadre du SkyTeam Sustainable Flight Challenge, entre Paris et Montréal, alimenté par 16 % de SAF

Les SAF réduisent les émissions de CO2 de 80%

Les carburants d'aviation durable constituent l'un des leviers les plus prometteurs pour réduire les émissions de CO₂ de l'aviation. Les SAF peuvent réduire les émissions de CO₂ de 80 % en moyenne par rapport au carburant conventionnel sur la base du cycle de vie et ne nécessitent aucune modification des moteurs. La génération actuelle de SAF peut être fabriquée à partir d'huiles de cuisson usagées, de déchets ou de résidus agricoles et forestiers.