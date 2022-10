Air France-KLM monte encore en puissance sur les SAF

Dans le cadre de l'objectif d'incorporation de 10% de SAF ("sustainable aviation fuel", ou carburant d'aviation durable) imposé aux compagnies aériennes européennes par le règlement européen "Refuel EU Aviation", Air France-KLM a signé deux contrats avec les fournisseurs Neste et DG Fuels pour la fourniture de 1,6 million de tonnes de SAF. Avec Neste, le contrat porte sur la fourniture sur un million de tonnes sur la période de 2023 à 2030. Le contrat avec DG Fuels porte quant à lui sur 600 000 tonnes de biocarburant, livrables de 2027 à 2036. Le groupe aérien précise que des discussions sont en cours avec d'autres fournisseurs en vue d'établir progressivement un réseau diversifié capable de répondre aux besoins en carburant durable au niveau mondial.

L'ensemble des 1,6 millions de tonnes prévus dans les deux contrats avec Neste et DG Fuels devraient permettre d'éviter l'émission de 4,7 millions de tonnes de CO2 par rapport à l'utilisation de carburants fossiles, sur l'ensemble du cycle de vie. Par rapport à l'objectif d'incorporation de 10% d'ici 2030, Air France-KLM estime que les contrats de fourniture de SAF de Neste et DG Fuels représenteraient 3 des 10% de l'objectif.

Les SAF réduisent les émissions de CO2 de 80%

Les carburants d'aviation durable constituent l'un des leviers les plus prometteurs pour réduire les émissions de CO₂ de l'aviation. Les SAF peuvent réduire les émissions de CO₂ de 80 % en moyenne par rapport au carburant conventionnel sur la base du cycle de vie et ne nécessitent aucune modification des moteurs. La génération actuelle de SAF peut être fabriquée à partir d'huiles de cuisson usagées, de déchets ou de résidus agricoles et forestiers. À l'avenir, des carburants d'aviation synthétiques durables seront également disponibles, fabriqués à partir d'hydrogène et de carbone capturé dans l’atmosphère. Air France-KLM a mis en place une politique d'approvisionnement stricte et s'engage à n'acheter que des SAF qui n'entrent pas en concurrence avec l'alimentation humaine ou animale, qui sont certifiés RSB ou ISCC+ pour leur durabilité et qui ne sont pas produits à partir d’huile de palme. Air France-KLM incorpore déjà jusqu’à 1 % de SAF sur ses vols au départ de France et des Pays-Bas, afin notamment de se conformer à la législation française en vigueur depuis janvier 2022.

Air France-KLM a déjà testé de nombreux vols alimentés en SAF

Le Groupe Air France-KLM investit depuis plus de 15 ans dans l'expérimentation et l'utilisation de carburant d’aviation durable. En 2011, KLM a effectué le premier vol commercial au monde partiellement alimenté en SAF, tandis qu'Air France a lancé en 2014 la "Lab Line for the Future", une expérience de deux ans au cours de laquelle 78 vols entre Paris-Orly et Toulouse et entre Paris-Orly et Nice ont été partiellement alimentés en carburant d’aviation durable. Air France-KLM soutient également le développement d'une filière de production en France et aux Pays-Bas. En 2020, Air France a collaboré avec Airbus, Safran, Suez et Total pour favoriser l'émergence d'une filière de production de SAF en France. L’année suivante, Air France a effectué son premier vol long-courrier alimenté par du SAF produit en France, tandis que KLM a effectué le premier vol commercial au monde avec du carburant synthétique produit aux Pays-Bas. En juin dernier, dans le cadre des "Connecting Europe Days" organisés par la Commission européenne, plusieurs vols alimentés en SAF ont été effectués par toutes les compagnies du Groupe.