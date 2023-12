Air France-KLM réaffirme son engagement sur les SAF

Alors que l’OACI vient de se fixer un nouvel objectif intermédiaire de décarbonation à 2030 pour l’ensemble du secteur, Air France-KLM vient de réaffirmer ses engagements sur les carburants d’aviation durable. En 2023, les compagnies du groupe Air France-KLM ont ainsi incorporé 80 000 tonnes de SAF ("Sustainable aviation fuel" ou "carburant d'aviation durable"), soit près du double que le volume incorporé en 2022, faisant du groupe le premier utilisateur mondial de SAF pour la deuxième année consécutive. Ceci représente un taux d'incorporation de 1% (contre 0,6% en 2022) Tout au long de l’année, le groupe a poursuivi le travail de sécurisation de volumes futurs de SAF, en vue d’atteindre son objectif d’incorporation d’au moins 10% de SAF dans son approvisionnement total de carburant d’ici 2030.

De nombreux contrats d'approvisionnement signés

Le groupe a ainsi signé des contrats d'approvisionnement et des protocoles d'accord (MoU) avec des producteurs de SAF du monde entier et investi directement dans des unités de production. En 2022, Air France-KLM était le premier utilisateur mondial de SAF, représentant 17% de la production mondiale de carburant durable, alors qu'il n'a consommé dans le même temps que 3% de la production mondiale de kérosène conventionnel. En octobre 2022, Air France-KLM a annoncé avoir sécurisé le tiers de ses besoins à horizon 2030 grâce à des contrats d'approvisionnement historiques avec Neste et DG Fuels, pour un total de 1,6 million de tonnes. Des protocoles d'accord ont été signés avec Engie (projet KerEauzen, France), EDF (projet Take Air, France), Elyse Energy (projet BioTfuel, France), TotalEnergies (France), OMV (Autriche), Raven (Etats-Unis), et Groupe International SAF+ (Canada). Des accords ont également été signés avec d'autres producteurs de SAF et fournisseurs d'énergie en Europe, ainsi qu'en Amérique du Nord et du Sud.