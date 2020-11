Air France-KLM : perte de 1,6 milliard d'euros au troisième trimestre 2020

Les grandes compagnies aériennes européennes continuent à subir fortement les conséquences de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Air France-KLM vient ainsi de publier ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2020 et accuse pour la période une perte nette supérieure à 1,6 milliard d'euros, soit un résultat net en baisse de plus de deux milliards d'euros par rapport à la même période de 2019. La perte d'exploitation est de plus de 1 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires trimestriel total est légèrement supérieur à 2 milliards d'euros, en baisse de 68,6% par rapport à la même période de 2019. Le trafic passagers pour le trimestre est d'environ 8,8 millions de passagers (-69,8%).

Plus de 6 milliards d'euros de perte depuis janvier

Sur l'ensemble des neufs premiers mois de l'année, la perte nette cumulée est déjà supérieure à 6 milliards d'euros et la perte d'exploitation est de 3,4 milliards d'euros. Depuis le mois de janvier le groupe franco-néerlandais a transporté un peu plus de 28 millions de passagers, soit une baisse de 64,7% par rapport à la même période de 2019. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires total est en recul de 58,8%, à 7,2 milliards d'euros.