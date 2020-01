Air France-KLM : hausse de 2,7% du trafic en 2019

Sur l'ensemble de l'année 2019, le groupe Air France-KLM a transporté plus de 104,2 millions de passagers, soit une hausse de trafic de 2,7%. Globalement le taux de remplissage moyen a augmenté de 0,5 point à 88,4%.

Air France a transporté 52,5 millions de passagers, soit une croissance de 2,1%, avec un taux de remplissage moyen de 86,9% (+0,7 point). De son côté, KLM a transporté un peu plus de 35 millions de passagers, soit une hausse de trafic de 2,7%, avec un taux de remplissage moyen de 89,4% (+0,3 point). La filiale low cost du groupe, Transavia a accueilli à bord de ses appareils près de 16,6 millions de passagers, soit une hausse de 4,8%, avec un taux de remplissage moyen de 92,2% (+0,2 point).

Par secteurs, le court et moyen courrier du groupe a permis de transporter 59,3 millions de passagers (+1,9%), tandis que l'activité long-courrier a généré un trafic de 28,3 millions de passagers (+3,2%). L'axe long courrier le plus important est le secteur Amérique du Nord qui a accueilli plus de 8,7 millions de passagers (+6,1%). Viennent ensuite l'Asie-Pacifique (6,6 millions de passagers, +3,7%), l'Afrique-Moyen Orient (5,48 millions de passagers, -1,7%), les Caraïbes-Océan Indien (3,75 millions de passagers, +0,7%) et l'Amérique Latine (3,6 millions de passagers, +6,1%).