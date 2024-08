Air France-KLM finalise l'achat de près de 20% du capital de la compagnie SAS

Alors que la compagnie scandinave SAS a annoncé le 27 août sa sortie de la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites (l'équivalent de notre procédure de redressement judiciaire, qui permet à une compagnie aérienne de se restructurer en étant à l'abri des demandes des créanciers), Air France-KLM a finalisé le 29 août sa prise de participation de 19,9% dans le capital de SAS.

Connexion des réseaux

Parallèlement à la finalisation de cette transaction financière, le groupe franco-néerlandais et le transporteur scandinave ont conclu des accords de partages de code et de commercialisation interlignes afin de connecter les hubs et les réseaux respectifs. Tous ces accords entreront en vigueur le 1er septembre, date à laquelle SAS fera son entrée officielle dans l'alliance SkyTeam. La transaction qui fait entrer Air France-KLM dans le capital de SAS s'est faite dans le cadre d'un consortium d'investisseurs, qui comprend également Castlelake L.P, Lind Invest ApS et l'Etat danois. Pour prendre sa participation, Air France-KLM a investi un total de 144,5 millions de dollars.

66 nouvelles destinations accessibles de chaque côté

A compter du 1er septembre, les passagers d'Air France et de KLM auront accès à un total de 33 destinations en Europe du Nord et les Etats-Unis via les hubs de SAS de Copenhague, Oslo, et Stockholm. Les passagers de SAS auront aussi accès à 33 destinations en Europe et au-delà via les hubs d'Air France et de KLM à Paris CDG et Amsterdam-Schiphol. Les accords prévoient aussi des réciprocités de gains de miles pour les adhérents au programme FlyingBlue (SkyTeam) et EuroBonus (SAS).