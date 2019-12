Air France-KLM et le groupe Qantas renforcent leur coopération

En 2018, Air France-KLM et le groupe Qantas ont réactivé un partage de codes à grande échelle entre l'Europe et l'Australie. Un an plus tard, les deux groupes aériens renforcent encore leur coopération en rapprochant leurs programmes de fidélisations. Depuis le 9 décembre 2019, les membres de Flying Blue, le programme de fidélité d'Air France-KLM, pourront gagner des miles et des XP (Experience Points) sur des vols assurés par Qantas, et utiliser leurs miles pour en réserver. Parallèlement, les clients Flying Blue Elite bénéficieront également d'avantages supplémentaires lorsqu'ils emprunteront les vols de Qantas, comme des services prioritaires à l'aéroport ou une franchise bagages plus généreuse.

Dès la fin décembre, Air France et KLM lanceront un partage de codes sur des liaisons assurées par JetStar Asia Airways ou JetStar Airways, deux compagnies du groupe Qantas. Selon les termes de cet accord, les passagers d'Air France et de KLM auront accès à un plus large choix de destinations en Asie du Sud-Est. Air France et KLM placeront leurs codes sur douze destinations accessibles depuis Paris et Amsterdam via Singapour sur les vols JetStar Asia Airways : Da Nang et Ho-Chi-Minh-Ville (Vietnam), Denpasar, Medan, Surabaya (Indonésie), Phnom Penh et Siem Reap (Cambodge), Kuala Lumpur et Penang (Malaisie), Phuket (Thaïlande), Rangoon (Myanmar) et Darwin (Australie).

Au cours de la saison hiver 2019, KLM mettra son code sur les vols JetStar Airways vers quatre destinations australiennes en continuation de sa desserte de Denpasar : Adelaide, Melbourne, Perth et Sydney. Enfin en décembre également, Air France, KLM et Qantas étendront leur partage de codes à leurs vols respectifs au départ ou à destination de Bangkok, en plus des accords existants sur les liaisons via Singapour et Hong Kong. Les passagers d'Air France-KLM auront ainsi une troisième possibilité pour joindre l'Australie au départ de Paris et Amsterdam.