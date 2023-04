Air France-KLM et CMA-CGM lancent leur partenariat stratégique sur le fret

Comme ils l'avaient annoncé en mai 2022, Air France-KLM et CMA-CGM ont lancé officiellement aujourd'hui leur partenariat stratégique dans le fret aérien, consécutif à l'entrée au capital d'Air France-KLM de CMA-CGM à hauteur de 9%, dans le cadre de la recapitalisation du groupe aérien franco-néerlandais.

Des capacités fret combinées et un accès aux capacités de soutes d'Air France et de KLM

Dans le cadre de ce partenariat de dix ans, Air France-KLM et CMA-CGM exploiteront ensemble les capacités des appareils tout cargo de leurs compagnies respectives : 6 appareils pour CMA-CGM (2 Boeing 777F et 4 Airbus A330 cargo) et 6 pour Air France-KLM Martinair Cargo (2 Boeing 777 Cargo chez AIr France, 2 Boeing 747 pour KLM et 2 Boeing 747 pour Martinair). A rappeler que CMA-CGM a en plus en commande six appareils supplémentaires (3 Boeing 777 Cargo et 4 Airbus A350F). Air France-KLM a de son côté huit Airbus A350F sur son carnet de commandes (4 pour Air France et 4 pour Martinair). Selon le partenariat, CMA-CGM aura aussi accès aux capacités cargo de soute des 160 appareils long-courriers d'Air France et KLM.

Un service clients avec guichet unique

Outre ces capacités mises en commun, les clients des deux partenaires bénéficient dès à présent d'un accès direct à une plateforme en ligne dédiée ("myCargo") ainsi qu'à des services numériques disponibles 24h/24 et 7 jours sur 7 permettant d'effectuer facilement des réservations. Un service client expert est mis à disposition, permettant de trouver rapidement des solutions adaptées à chaque besoin. Depuis le 20 mars 2023, les vols de CMA-CGM sont accessibles sur myCargo et les clients peuvent facilement réserver et combiner des vols opérés par Air France, KLM, Martinair et CMA CGM Air Cargo via un guichet numérique unique.

Les engagements de décarbonation d'Air France KLM Cargo et CMA-CGM

Les deux groupes entendent également être à la pointe de l'aviation durable et se sont engagés à atteindre l'objectif "net zéro" d'émissions de CO2, d'ici 2050. Ils prévoient de réduire leur empreinte environnementale en investissant dans le renouvellement de leurs flottes, avec des commandes fermes d'avions de nouvelle génération (notamment l'Airbus A350F), et en utilisant des carburants d'aviation durables (SAF). En décembre 2021, Air France-KLM a lancé le premier programme SAF au monde dans le secteur du fret aérien, permettant aux commissionnaires et transporteurs de fret de participer concrètement à la réduction des émissions de CO2 du secteur de l'aviation. De son côté, CMA-CGM a décidé de créer un fonds Energies. Doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars sur 5 ans, et dirigé par une équipe dédiée, ce fonds vise à accélérer la transition énergétique afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Il investit afin de soutenir la production industrielle de nouveaux carburants, ainsi que des solutions de mobilité bas carbone dans l'ensemble des activités du Groupe.