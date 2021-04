Air France-KLM et China Eastern renforcent leur partenariat

Air France-KLM et China Eastern, tous deux membres de l'alliance Skyteam, viennent d'annoncer qu'ils allaient renforcer leur partenariat qui a débuté en 2000. Leur coopération commerciale va être étendue aux activités non commerciales (par exemple dans les domaines liés aux services au sol, au catering ou à la maintenance). Par ailleurs, lorsque les conditions de reprise seront réunies les routes Paris-Pékin et Amsterdam-Pékin intégreront les liaisons opérées en co-entreprise (joint venture) par Air France-KLM et China Eastern Airlines.

20 ans de collaboration

Les relations de partenariat entre Air France-KLM et China Eastern remontent à plus de 20 ans, quand une coopération en partage de codes sur la ligne Paris-Shanghai a débuté en 2000. Un premier accord de joint-venture a été signé entre Air France et China Eastern en 2012, étendu à KLM en 2016. China Eastern a pris une participation au capital d'Air France-KLM en 2017, renforçant l'ambition d'un partenariat stratégique à long terme.

China Eastern prête pour la recapitalisation d'Air France-KLM

Au-delà du partenariat commercial, China Eastern détient à présent 8,8% du capital du groupe franco-néerlandais et a annoncé lors de l'annonce récente de la finalisation de l'accord de recapitalisation d'Air France-KLM qu'elle disposait à participer, mais en maintenant sa participation strictement inférieur à 10% du capital social d'Air France-KLM.