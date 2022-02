Air France-KLM encore en forte perte en 2021 mais le groupe a bien remonté la pente

Comme on pouvait s'y attendre, le groupe franco-néerlandais a encore enregistré une perte nette massive de près de 3,3 milliards d'euros en 2021 mais réduite de plus de moitié par rapport à 2020 (7,1 milliards d'euros). Le chiffre d'affaires se monte à 14,3 milliards d'euros, en augmentation de 29% par rapport à 2020, mais encore loin des 27,2 milliards d'euros de 2019, avant la crise du transport aérien international liée à la pandémie de la Covid-19. Néanmoins, le groupe aérien a été en mesure de boucler l'année avec un excédent brut d'exploitation de 745 millions d'euros, en hausse de 2 440 millions d'euros par rapport à l'année précédente. La dette nette du groupe est de 8,2 milliards d'euros au 31 decembre 2021, soit une baisse de 2,8 milliards d'euros par rapport à la fin de l'année 2020, grâce à la première série de mesures de renforcement du capital. A présent, le groupe va entamer une nouvelle étape de renforcement de ses fonds propres, via une augmentation de capital ou d'autres techniques financières. Au total, ces émissions de fonds propres ou de quasi-fonds propres pourraient représenter jusqu'à 4 milliards d'euros. Au 31 décembre, le groupe Air France-KLM disposait d'un montant de liquidités et de lignes de crédit de 10,2 milliards d'euros.

"Optimistes pour l'avenir"

Même si le groupe Air France-KLM est encore loin d'être sorti de la crise, de nombreux signaux encourageants apparaissent. Sur le quatrième trimestre 2021, le groupe franco-néerlandais est ainsi parvenu à dégager un résultat d'exploitation positif à 178 millions d'euros, en hausse par rapport à la même période de 2019 (pré-Covid), malgré un chiffre d'affaires plus faible, mais compensé par le contrôle des coûts et les effets des programmes de restructuration. Le résultat net du quatrième trimestre reste en perte de 127 millions d'euros, mais en amélioration de 874 millions d'euros par rapport au même trimestre de 2020, soutenu par un chiffre d'affaires de près de 4,9 milliards d'euros, en augmentation de 2,48 milliards d'euros par rapport au quatrième trimestre 2020. "Le quatrième trimestre 2021 a marqué un tournant pour Air France-KLM. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le groupe a affiché des résultats supérieurs à ceux d'avant la pandémie, avec un résultat d'exploitation positif. Si la fin du trimestre a vu le retour des restrictions de voyages avec le variant Omicron, la performance globale reflète à la fois la hausse de la demande et le résultat de nos efforts de transformation. La crise n'est pas encore terminée mais cela nous rend optimistes pour l'avenir, car nous accélérons nos efforts pour améliorer nos performances d'un point de vue économique et environnemental", se réjouit Benjamin Smith, directeur général du groupe Air France-KLM.