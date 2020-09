Air France-KLM discute avec ses actionnaires d'une recapitalisation

Compte tenu de l'impact de la crise du Covid-19 qui perdure, les grandes compagnies aériennes européennes ne sont pas encore tirées d'affaire. Dans une interview accordée au journal l'Opinion, le directeur général d'Air France-KLM, Ben Smith, a déclaré que les aides financières gouvernementales par Air France (7 milliards d'euros, dont 4 de prêts garantis) et par KLM (3,4 milliards d'euros, dont 2,4 milliards d'euros de prêts garantis) permettraient au groupe de "tenir moins de douze mois". Cette situation tient au fait que le rebond du trafic "sera plus lent que prévu". Le patron d'Air France-KLM rappelle que le groupe ne devrait retrouver "les niveaux de 2019 qu'en 2024".

Adapter et recapitaliser

Ben Smith précise donc que le groupe aérien va devoir "continuer à s'adapter". Il évoque aussi "une éventuelle recapitalisation". "Nous sommes en train de discuter avec nos actionnaires de la manière de renforcer notre bilan", au-delà des douze mois, explique Ben Smith. "Un, trois ou cinq milliards d'euros ? Il est trop tôt pour chiffrer le montant d'une éventuelle recapitalisation", précise-t-il. La question devrait être décidée "avant la prochaine assemblée générale". Rappelons que le capital d'Air France-KLM est détenu par les gouvernements français et néerlandais (respectivement 14,3% et 14%), les compagnies aériennes Delta et China Eastern (8,8% chacune), les fonds d'investissements Causeway Capital Management (6,9%) et Donald Smith&Co (5,2%) et les salariés (3,7%). Le reste du capital est constitué par du capital flottant (38%) et de l'auto-contrôle (0,3%).