Air France, KLM, Delta et Virgin Atlantic volent de concert sur le transatlantique

C'est parti pour la bande des "Quatre" sur les liaisons transatlantiques. Air France, KLM, Delta et Virgin Atlantic ont lancé leur co-entreprise élargie sur les vols entre l'Europe, le Royaume-Uni et l'Amérique du nord. Ce partenariat va permettre d'avoir accès à plus de 341 vols transatlantiques par jour, couvrant les 10 principales routes en service direct, avec une correspondance assurée vers 238 villes en Amérique du Nord, 98 en Europe et 16 au Royaume-Uni et un choix de 110 routes transatlantiques sans escale.

La co-entreprise représente environ 23% de la capacité transatlantique totale, fret et passagers confondus. Son chiffre d'affaires annuel combiné est estimé à 13 milliards de dollars. Air France, KLM et Delta sont associées dans une joint venture transatlantique depuis 2009. De leur côté, Virgin Atlantic et Delta ont un accord de partenariat concernant les vols reliant le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord depuis 2013. En 2019, les compagnies ont ouvert la voie à une coopération élargie avec l'annonce du premier accord de partage de codes entre Air France, KLM et Virgin Atlantic. Cet accord a permis aux passagers de Virgin Atlantic d'accéder à 58 nouvelles routes transatlantiques au départ de 18 aéroports britanniques via Paris et Amsterdam. De leur côté, Air France et KLM ont élargi leur offre à 24 nouvelles routes opérées par Virgin Atlantic et Delta au départ du Royaume-Uni et à destination de l'Amérique du Nord, notamment via Londres-Heathrow et Manchester. La gouvernance de l'entreprise commune sera exercée à parts égales par les groupes Air France-KLM, Delta et Virgin Atlantic. Un comité exécutif composé des trois directeurs généraux et d'un comité de gestion constitué de représentants de différents services des compagnies aura pour mission de définir la stratégie future de la coentreprise.

Les avantages dont bénéficient les clients de la coentreprise ne sont pas affectés par la récente décision confirmant qu'Air France-KLM n'acquerra pas 31% du capital de Virgin Atlantic. Le groupe Virgin conservera sa participation majoritaire de 51% dans le capital de Virgin Atlantic, Delta conservant les 49% restants.