Air France-KLM a repris de belles couleurs en 2022

"Air France-KLM est sorti du tunnel". C'est avec ce constat très positif que Steven Zaat, directeur financier du groupe franco-néerlandais. Il est vrai qu'Air France-KLM peut être satisfait. En 2022, le groupe aérien a renoué avec les bénéfices, avec un résultat net de 728 millions d'euros (contre une perte de 3,3 Md€ en 2021). Le résultat d'exploitation courant a atteint près de 1,2 Md€ (contre une perte d'exploitation de plus de 1,6 milliard d'euros en 2021). A noter aussi que la marge opérationnelle du groupe pour l'année 2022, à +4,5%, est même plus importante que celle atteinte en 2019 (+4,2%).

Meilleur chiffre d'affaires trimestriel de l'histoire d'Air France-KLM au quatrième trimestre 2022

Côté chiffre d'affaires, Air France-KLM a opéré un très fort retournement avec un chiffre d'affaires de près de 26,4 milliards d'euros (contre seulement 14,3 milliards d'euros en 2021) qui se rapproche du niveau de chiffre d'affaires 2019 antérieur à la crise du transport aérien (-794 millions par rapport au niveau pré-crise). A noter aussi que pour le quatrième trimestre 2022, Air France-KLM a réalisé le plus important chiffre d'affaires trimestriel de son histoire, avec plus de 7,1 milliards d'euros (soit une croissance de 47,3% par rapport au chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021). «Tout au long de l’année 2022, Air France-KLM a démontré une fois encore sa résilience et son agilité dans un contexte de crises sans précédent. Malgré les effets du variant Omicron, de la guerre en Ukraine, la situation inflationniste et les difficultés opérationnelles dans les principaux aéroports l’été dernier, le Groupe et ses compagnies ont réussi à tirer parti de la forte demande de voyage. Sur le plan financier, nous avons mené à bien des opérations d’envergure, visant à la fois à restaurer nos fonds propres et à renforcer notre bilan tout en poursuivant le remboursement des aides d’Etat. Nous avons également conclu des accords majeurs, dont un partenariat commercial stratégique avec le Groupe CMA CGM, qui est devenu notre principal actionnaire privé. Nous avons poursuivi nos efforts de transformation à tous les niveaux du Groupe. Nous voulons sortir de cette crise plus forts, plus efficaces, et en leader de l’aviation durable. Les investissements engagés dans le renouvellement de notre flotte et dans le domaine des Carburants d’Aviation Durables (SAF) illustrent notre détermination à jouer un rôle central dans la décarbonation non seulement de nos propres opérations mais du secteur tout entier. Nous clôturons l’année avec un résultat net positif, signe que nous avons tourné la page du Covid, et regardons l’avenir avec une confiance dans notre capacité à relever les défis à venir. Je remercie l’ensemble des clients qui ont choisi de voyager avec nous en 2022, ainsi que nos salariés, qui ont fait de cette année un succès par leur travail et leur engagement sans faille au service de l'excellence", déclare Benjamin Smith, directeur général du groupe Air France-KLM.

Air France-KLM intéressé par la consolidation

En 2022, le groupe Air France-KLM a accueilli un total de 83,3 millions de passagers, soit 86,5% de plus qu'en 2021. Les capacités totales mises en ligne sont fixées à 85% du niveau de 2019, avec un coefficient d'occupation global de 84%. Air France-KLM est parvenu à réduire sa dette nette, qui est passée de 8,2 à 6,3 milliards d'euros entre fin 2021 et fin 2022. Plus important encore, le groupe franco-néerlandais, qui a continué à rembourser au cours de l'année 2022 des tranches des PGE (prêts garantis par l'Etat) contractés auprès des Etats français et néerlandais, a annoncé qu'il serait en mesure de rembourser les 2,5 milliards d'euros restants d'ici avril 2023. Air France-KLM sera ainsi libéré du carcan des contraintes que la Commission Européenne lui avait imposé pour autoriser les aides financières des deux Etats : interdiction de verser des dividendes aux actionnaires, modération des rémunérations des équipes dirigeantes et limitation des acquisitions et d'entrées au capital d'autres compagnies aériennes. Dans le cadre de ces aides, Air France-KLM n'était pas autorisé à prendre plus de 10% du capital d'une autre compagnie aérienne européenne. C'est cette règle qui aurait été très handicapante dans la course à la reprise du capital de la compagnie italienne ITA Airways. "Air France-KLM compte bien reprendre sa place et participer à la consolidation européenne", réaffirme Benjamin Smith. Alors que des rumeurs évoquaient récemment un intérêt d'Air France-KLM pour la reprise de la compagnie Flybe, en vue de récupérer ses créneaux horaires à Londres-Heathrow, Benjamin Smith a affirmé qu'Air France-KLM disposait de suffisamment de créneaux sur l'aéroport londonien. En revanche, il a clairement affirmé être intéressé par la compagnie TAP Portugal et son très solide réseau vers l'Amérique du Sud. Il semble aussi que des nouvelles discussions pourraient intervenir au niveau de l'outremer français. "Sur ce marché spécifique, il devrait y avoir une consolidation. Il y a quatre transporteurs sur un petit marché, ce qui n'est pas très viable financièrement. Nous sommes prêts à étudier les opportunités de consolidation sur ce marché", a réaffirmé Benjamin Smith.