Air France fait voter ses clients sur des projets environnementaux

Mesure phare d'un véritable "plan vert" qui a été annoncé le 1er octobre dernier, Air France propose donc depuis le 1er janvier la compensation à 100% des émissions de C02 de tous ses vols domestiques. Concrètement, ce sont les émissions de carbone de 450 vols et de 57 000 quotidiens qui vont être compensés. Ce faisant, Air France a mis au point un dispositif de compensation volontaire via une contribution à des projets de reforestation, de préservation des forêts et de la biodiversité et d'énergies renouvelables, certifiés par des standards environnementaux internationaux. Air France demande donc leur avis à ses clients pour qu'ils votent pour un des trois projets suivants : un programme de protection forestière au Brésil dans le delta du fleuve Amazone, un programme photovoltaïque au Sénégal permettant aux populations actuellement sans accès à l'électricité de bénéficier d'une énergie propre et renouvelable, un programme de production de bio gaz au Vietnam développant une source d'énergie à partir de déchets.

Les votes sont ouverts jusqu'au 17 janvier sur un site dédié présentant l'ensemble des projets soutenus par Air France en France et à travers le monde. Le projet ayant reçu le plus grand nombre de suffrages intégrera dès cette année le dispositif de compensation d'Air France.

Parallèlement à la compensation des vols domestiques, Air France s'est aussi engagé sur un objectif global de réduction des émissions de CO2 au passager/km à l'horizon 2030, l'introduction du tri sélectif à bord des vols Air France, et une mobilisation pour la recherche d'alternatives crédibles.