Air France devrait recevoir ses premiers Airbus A220-300 en 2021

C'est officiel. Après de nombreuses rumeurs qui se faisaient de plus en plus précises dans la presse ces derniers jours, le conseil d'administration d'Air France-KLM, réuni le 30 juillet, a donné son feu vert pour deux décisions stratégiques majeures concernant l'évolution de la flotte d'Air France.

Sur le court et moyen-courrier, Air France s'est engagé ferme sur une commande de 60 Airbus A220-300, avec un complément de 30 options d'achats et de 30 droits d'acquisition supplémentaires. Avec un prix catalogue à 91,5 millions d'euros, la commande se monterait à plus de 8,2 Md€, si elle était honorée en totalité. Les premiers A220-300 devraient être livrés dès le mois de septembre 2021. Avec une capacité de 150 sièges et un rayon d'action de 2 300 miles nautiques, l'A220-300 devrait remplacer les Airbus A318 et A319 d'Air France. L'A220-300 permettra à la compagnie d'accroître sa compétitivité en diminuant son coût au siège de plus de 10% comparé aux avions qu'il remplacera. A noter aussi que l'arrivée des A220-300 devrait permettre à AFI KLM E&M de développer ses compétences sur les moteurs Pratt&Whitney.

Par ailleurs, le CA d'Air France-KLM a approuvé le principe d'une sortie des sept A380 restants d'ici 2022, la sortie des trois autres appareils ayant été annoncée précédemment. Cinq de ces appareils sont détenus en propre et deux font l'objet d'un contrat de location. L'environnement de concurrence actuel limite les marchés sur lesquels l'A380 peut être exploité de façon rentable. Avec ses quatre réacteurs, l'A380 consomme 20 à 25% de carburant en plus par siège que les appareils long-courriers de nouvelle génération et émet plus de CO2. Air France n'a pas encore précisé sur quel choix elle se dirigeait pour remplacer ses très gros porteurs.