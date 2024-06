Air France dévoile ses premières nouveautés pour le programme d'hiver

avec trois vols par semaine (les lundis, jeudis et samedis) à compter du 28 octobre 2024. Les vols seront assurés en Airbus A350-900 équipé de 324 sièges (34 en cabine Business, 24 en Premium Economy et 266 en Economy). L’ancienne capitale brésilienne, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, sera la 5e destination d’Air France au Brésil, après Rio de Janeiro, Sao Paulo, Fortaleza et Bélem (cette dernière étant desservie depuis Cayenne, en Guyane). A l’hiver 2024, Air France assurera jusqu’à 30 vols par semaine de et vers le Brésil. Grâce à un partenariat commercial avec la compagnie brésilienne GOL, les clients Air France peuvent effectuer des correspondances facilement vers 40 destinations domestiques au Brésil.