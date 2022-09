Air France : cinq nouvelles destinations à Paris CDG cet hiver

Alors que l'été a été pour Air France marqué par une forte reprise des voyages pour Air France, le programme hiver (novembre 2022-mars 2023) de la compagnie française sera proche, en termes de capacités, du niveau de celui de l'hiver 2019, c'est à dire le niveau pré-crise. La compagnie desservira un total de 171 destinations, dont 86 sur le secteur long-courrier et 85 sur les réseaux court et moyen-courrier. Air France proposera sur ses lignes long courrier ses premiers Boeing 777-300ER (12 doivent être réaménagés) équipés d'un nouveau fauteuil business se déclinant en lit plat de près de deux mètres. Le premier vol équipé sera à destination de New York.

Renforcement de la desserte de New York avec une liaison vers Newark

Sur le secteur long-courrier, Air France inaugurera le 12 décembre 2022 une liaison directe quotidienne entre son hub de Paris CDG et l'aéroport de New York/Newark. Ce vol quotidien assuré en Boeing 777-200ER marque le retour d'Air France à Newark, destination historique de la compagnie desservie en direct jusqu'à 2012. Il viendra s'ajouter à la "navette" proposée entre Paris-CDG et New York JFK avec six vols quotidiens opérés par Air France et deux par Delta, sa partenaire de l'alliance Skyteam. Par ailleurs, la liaison estivale Paris CDG-Dallas sera prolongée pour la saison hiver avec trois vols par semaine opérés en Boeing 777-200ER. Air France assurera aussi dès le 22 octobre 2022 une liaison directe entre Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Montréal (Canada) avec deux vols par semaine opérés en Airbus A320.

En Afrique, Air France reprendra à compter du 30 octobre 2022 ses vols entre Paris CDG et Cape Town (Afrique du Sud), suspendus depuis le début de la crise Covid. Trois vols par semaine seront assurés en Boeing 787-9. Outre Cape Town, Air France dessert en Afrique du Sud la ville de Johannesburg, à raison de sept fréquences par semaine. Dans le cadre de la réouverture progressive des frontières du Japon, Air France a relancé en septembre dernier ses vols entre Paris CDG et Tokyo-Haneda, avec cinq vols par semaine assurés en Boeing 787-9. Air France reliera ainsi cet hiver les deux aéroports de Tokyo, Narita étant desservi jusqu'à 5 fois par semaine depuis Paris CDG.

Des destinations neige pour cet hiver

Sur le réseau court et moyen-courrier, quatre nouvelles destinations viendront rejoindre le réseau d'Air France à partir du 10 décembre 2022. Kittilä (Finlande) et Tromsø (Norvège), seront desservies une fois par semaine, respectivement en A320 et en A319. Par ailleurs, Innsbrück et Salzburg (Autriche) seront desservies à raison de deux et une fois par semaine en Embraer 190. A compter du 30 octobre, Air France lancera une liaison lancera un nouvelle liaison entre Orly et Casablanca, avec un vol quotidien exploité en Airbus A320. A la même date, la liaison Nice-Heathrow jusqu'ici assurée en pointe été, deviendra annuelle avec un vol quotidien en Airbus A320. Enfin, les lignes Paris Orly-Tunis, Marseille-Alger, Toulouse-Alger et Toulouse-Oran seront prolongées pour la saison hiver.