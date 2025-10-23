Air France a inauguré son nouveau salon à Chicago

Situé au terminal 5 de l’aéroport, ce nouveau salon à l’image de marque et aux standards de services d’Air France est opéré en association avec Global Lounge Network. Il accueille les clients Business et Flying Blue Elite Plus d’Air France, ainsi que les voyageurs éligibles de KLM. Ouvert chaque jour de 5h à 23h30, il s’étend sur près de 470 mètres carrés et propose 105 places assises.

68fa3bc183cd7.webp © Fermer

Au cœur du salon, un espace de restauration invite chacun à une expérience culinaire à la française. Ce cadre chaleureux est doté de près de quarante places assises et d’une grande table d’hôte favorisant la convivialité. L’offre gastronomique évolue au fil de la journée et se décline en plats chauds ou froids, salés ou sucrés, incluant également des recettes végétariennes. Le bar, véritable espace à part entière, s’inspire de l’atmosphère des grands hôtels parisiens, créant une ambiance festive et élégante. Animé par un barman ou accessible en libre-service, il met à l’honneur une sélection de champagnes, de vins français et de spiritueux.

68fa3bd4a44f0.webp © Fermer

Les clients Flying Blue Ultimate bénéficient d’un espace dédié et raffiné au sein du salon. Il est doté de quatre sièges enveloppants garantissant confort et tranquillité. Il préserve ainsi l’intimité de chacun tout en assurant un accès aisé à l’ensemble des services disponibles. Pour un accès rapide et fluide, l’entrée du salon est équipée de bornes d’éligibilité. L’espace propose également des écrans de télévision, une connexion Wi-Fi gratuite, ainsi que de nombreuses prises électriques et des ports USB à proximité des sièges. Enfin, une offre de presse digitale française et internationale est accessible via l’application "Air France Press".