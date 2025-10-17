Air Côte-d'Ivoire a lancé sa première liaison long-courrier entre Abidjan et Paris

Air Côte-d'Ivoire entre dans une nouvelle ère. La compagnie a lancé sans accroc sa première ligne long-courrier entre Abidjan et Paris et a organisé au centre de la capitale française une grande réception pour célébrer cet évènement.

Une configuration quadri-classe

La liaison, opérée en Airbus A330-900neo flambant neuf, est pourtant exploitée à raison de six fréquence par semaine dans chaque sens et passera en service quotidien dès le 1er décembre, quand le deuxième Airbus A330-900neo arrivera dans la flotte de la compagnie ivoirienne. Les deux avions, d'une capacité totale de 238 sièges sont configurés en quatre classes : quatre sièges de Première, 44 sièges en classe affaires, 21 en classe premium et 169 en classe économique. Les fournisseurs de sièges sont Geven pour les sièges de classe économique et premium et Thompson Aero Seating, pour les sièges des classe business et First. La maintenance des avions A330neo est assurée par l'opérateur MRO français Kristal Aero.

20 avions en flotte d'ici cinq ans

Pour rappel, la compagnie ivoirienne a été lancée en 2012. Avec l'arrivée des deux Airbus A330neo, sa flotte va passer de 12 à 14 avions (2 Airbus A330neo, 1 Airbus A320neo, 2 Airbus A320-200, 5 Airbus A319-100 et quatre Bombardier Dash 8 Q-400). "A l'horizon 2027-2028, nous prévoyons d'atteindre une flotte de 20 avions", précise Laurent Loukou, directeur général d'Air Côte-d'Ivoire. "Nous devrions recevoir l'année prochaine trois autres appareils et trois autres l'année suivante. Il s'agira d'un mix entre des Airbus A330neo et A320neo".

Des projets ambitieux sur le long-courrier

Au delà de Paris, la compagnie ivoirienne a de grandes ambitions sur le long-courrier. Elle va ainsi lancer un deuxième vol long-courrier vers Beyrouth (Liban), à raison de trois fréquences par semaine, à partir de la fin du mois de novembre. "Grâce à l'extension prochaine de la capacité de l'aéroport d'Abidjan et de son excellente position géographique, nous serons en mesure de lancer des vols vers Londres et Genève dans les deux prochaines années", ajoute Laurent Loukou. "L'ouverture de vols vers les Etats-Unis devait se faire à l'horizon 2028 et nous prévoyons de lancer aussi des vols vers le Brésil dans les quatre ou cinq ans".