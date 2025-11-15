Air China Cargo, nouveau client de l’Airbus A350F

Airbus poursuit sa conquête du marché du fret avec l’A350F. L’avion-cargo est capable de parcourir 8700 km et de transporter jusqu’à 111 tonnes de charge. Airbus le présente comme étant 46 tonnes plus léger que ses concurrents. Parmi les 1445 commandes comptabilisées fin octobre dans la famille A350, la version cargo en compte 74, soit 9 de plus que fin septembre. L’A350F compte parmi ses douze clients Air France, Singapore Airlines, Turskish Airlines, CMA-CGM Air Cargo, Cathay Pacific, Etihad Airways, et Silk Way West Airlines. A ceux-là s’ajoute désormais la filiale cargo d’Air China, dont les sociétés mères sont propriétés de l’Etat chinois.

Basée à l’aéroport de Pékin, Air China Cargo opère 5 Airbus A330-200/P2F, 12 Boeing 777F et 3 Boeing 747-400F. L’achat des 6 A350F a été conclu pour près de 2.2 Md$. La livraison devrait avoir lieu entre 2029 et 2031. L’A350F n’entrera en service qu’en 2027. Le nouvel avion-cargo entre donc en scène au moment où le marché du fret aérien est en pleine ébullition, en particulier en Chine. Air Cargo China couvre avec sa flotte le nord, le sud, l’est, et le sud-ouest du pays. La compagnie opère aussi 25 lignes vers l’international.