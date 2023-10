Air Caraïbes s'associe avec Sky High Dominicana

La compagnie Air Caraïbes (Groupe Dubreuil) et la compagnie dominicaine Sky High Dominicaine ont décidé de s'associer pour proposer des vols en partage de code ("codeshare") entre les villes de Fort-de-France (Martinique) et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) vers la République Dominicaine.

Dans ce cadre, les vols d'Air Caraïbes entre Saint Domingue et Fort-de-France/Pointe-à-Pitre sont opérés depuis le 1er octobre en partage de codes avec la compagnie Sky High Dominicana, par des jets Embraer 175 et 190. Ces appareils, plus adaptés à ce type de route, permettent de réduire la durée des vols. Ainsi, les vols entre Saint Domingue et la Martinique et la Guadeloupe dureront chacun 1h30.

Sky High Dominicana active dans 17 pays caribéens

Les vols sont opérés jusqu'à trois fois par semaine les mardis, vendredis, et dimanches entre Pointe-à-Pitre et Saint-Domingue et jusqu'à trois par semaine les lundis, jeudis et samedis entre Fort-de-France et Saint-Domingue, les vols du dimanche depuis Pointe-à-Pitre, et du samedi depuis Fort-de-France n'opérant que pendant les périodes de haute saison. Cet accord renforce les possibilités régionales entre la Guadeloupe, la Martinique et la République Dominicaine, tout en augmentant les opportunités de voyage vers la République Dominicaine depuis Paris. En effet, la fréquence des vols offre de meilleures correspondances avec les vols transatlantiques, tant pour Fort-de-France que pour Pointe-à-Pitre.

La compagnie Sky High Dominicana a débuté ses opérations le 5 octobre 2012 et opère des vols réguliers et charters dans l'ensemble des Caraïbes, le nord de l'Amérique du Sud et les Etats-Unis (saisonnier). Elle dessert au total 24 destinations dans 17 pays et territoires. Elle opère une flotte de sept appareils (5 Embraer 190, 1 Embraer ERJ 145, 1 Boeing 737-300SF) et va intégrer deux nouveaux Embraer 175.