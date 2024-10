Air Caraïbes et French bee renforcent leur programme d'hiver

Les deux compagnies aériennes du groupe Dubreuil, Air Caraïbes et French bee viennent d'annoncer les évolutions de leur programme de vol pour pour l'hiver 2024-2025.

De 8 à 13% d'augmentation de capacités sur certaines lignes

Air Caraïbes renforce ses vols à destination des Caraïbes et de l'Amérique Centrale avec une fréquence accrue sur certaines routes. Au départ de Paris-Orly vers Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Air Caraïbes va proposer jusqu'à 20 vols par semaine (+2 fréquences hebdomadaires par rapport à 2023). Vers Fort-de-France (Martinique), la compagne va proposer jusqu'à 17 vols par semaine (+2 fréquences hebdomadaires par rapport à 2023). Air Caraïbes proposera par ailleurs jusqu'à 7 vols par semaine vers Cayenne (Guyane), jusqu'à 7 vols par semaine vers Punta Cana (République Dominicaine) et jusqu'à trois vols par semaine vers Cancun (Mexique). L'augmentation des capacités vers Pointe-à-Pitre est de 10%, soit 25 000 sièges supplémentaires. Vers Fort-de-France, l'augmentation de capacités est de 8% par rapport à l'hiver 2023, soit 18 000 sièges supplémentaires.

Du côté de French bee, la ligne Paris-Orly/Réunion passe de 11 à 13 fréquences hebdomadaires, soit une augmentation de 13% de capacités sur la ligne par rapport à 2023. French bee propose par ailleurs jusqu'à 7 vols par semaine entre Paris-Orly et New York, jusqu'à 3 vols par semaine sur la ligne San Francisco-Papeete, et jusqu'à quatre vols par semaine vers Miami.