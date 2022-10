Air Caraïbes a lancé sa nouvelle desserte vers le Mexique

Air Caraïbes fait feu de tout bois pour trouver de nouveaux leviers de croissance. La filiale du groupe Dubreuil vient ainsi de lancer une nouvelle desserte entre Paris-Orly et Cancún (Mexique). Le premier vol a décollé de Paris le samedi 22 octobre et est opéré en Airbus A350-900. Dans un premier temps, la liaison sera opérée à raison de deux fréquences par semaine (les mercredis et samedis), puis trois fois par semaine. Le temps de vol est de 9h25 et le tarif aller-retour de lancement démarre à 456 euros TTC. Les vols décollent de Paris-Orly à 12h50 et arrivent à Cancún à 18h05, heure locale. Les retours décollent de Cancún à 20h15 et arrivent à Paris-Orly le lendemain à 11h40. L'A350-900 d'Air Caraïbes en 389 sièges : 18 sièges en classe Madras (affaires), 45 sièges en classe Caraïbes (premium economy) et 326 sièges en classe Soleil (classe économique).

Miami arrive le 15 décembre avec French bee

A noter qu'Air Caraïbes est en partage de codes avec l'ensemble des vols que propose sa petite soeur du groupe Dubreuil, French bee. Cette dernière va ouvrir à compter du 15 décembre une nouvelle desserte Paris-Orly/Miami, aussi opérée en Airbus A350-900, mais en bi-classe (35 passagers en classe premium) et 376 passagers en classe économique. Il s'agira de la quatrième destination de French bee aux Etats-Unis, après San Francisco, New York et Los Angeles.