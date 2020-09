Air Caraïbes relancera Haïti et la République Dominicaine à partir de mi-octobre

Même avec un trafic qui tarde à revenir pour les compagnies aériennes, Air Caraïbes poursuit le redéveloppement de son réseau. La compagnie aérienne relancera à partir de la mi octobre ses vols vers la République Dominicaine et Haïti. A partir du 17 octobre, la compagnie filiale du groupe Dubreuil desservira Punta Cana à raison de deux vols par semaine, les lundis et samedis. A compter du 26 octobre, Air Caraïbes relancera un vol hebdomadaire vers Port-au-Prince à raison d'un vol hebdomadaire, tous les lundis.

Cuba pas avant mi-décembre

En plus de la République Dominicaine et Haïti, Air Caraïbes proposera cet hiver trois vols quotidiens au départ de Paris-Orly vers Pointe-à-Pitre (soit 21 vols hebdomadaires), trois vols par jour vers Fort-de-France sauf les mardis et mercredis (soit 19 vols hebdomadaires) et cinq vols par semaine vers Cayenne (mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches). Saint-Martin est desservie par un vol quotidien via Pointe-à-Pitre et Saint Barthélemy par trois vols hebdomadaires, également via Pointe-à-Pitre. En codeshare avec sa petite soeur French bee, Air Caraïbes propose aussi un vol quotidien vers la Réunion et un vol hebdomadaire vers la Polynésie Française (Papeete). Air Caraïbes précise en revanche que, à ce jour, les conditions tarifaires ne permettent pas d'envisager une reprise des vols vers la Havane et Santiago de Cuba avant la mi-décembre. A cette date, Air Caraïbes présentera une actualisation de son programme de vols.