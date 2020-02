Air Caraïbes lancera le Mexique à l'automne

Air Caraïbes poursuit le développement de son réseau et lancera à partir du 17 octobre 2020 un nouveau vol Paris/Orly-Cancún (Mexique). Les vols seront opérés deux fois par semaine (jeudi et samedi) jusqu'au 20 décembre 2020, puis trois fois par semaine (le mardi, jeudi et samedi). Ils seront effectués en Airbus A330-200 de 303 sièges tri-classe : 267 en classe Soleil (classe économique), 24 sièges en classe Caraïbes (classe premium economy) et 12 sièges en classe Madras (classe affaires).

Les vols seront proposés à partir de 599€ A/R par personne. Les vols décolleront de Paris Orly 4 à 10h50 pour une arrivée à Cancún à 15h20 (11h30 de vol). Au retour, les vols partiront de Cancún à 17h20 pour une arrivée à Paris-Orly 4 à 9h50 le lendemain (9h30 de vol).