Air Caraïbes et French Bee lancent une assistance "Covid" gratuite pour leurs passagers

En ces temps de grandes difficultés pour le transport aérien, les compagnies aériennes rivalisent d'ingéniosité pour redonner la confiance aux passagers et leur assurer des garanties de voyage les plus complètes possibles. Ainsi, les deux compagnies du groupe Dubreuil Aéro, Air Caraïbes et French Bee viennent de lancer une assistance gratuite COVID pour tous leurs passagers, en partenariat avec Assurever.

Hospitalisation, hébergement, modification tarifaire

Les garanties de l'assistance gratuite sont incluses dans le prix du billet et comprennent des frais d'hospitalisation à hauteur de 150 000 euros, les frais d'hébergement (en cas de quarantaine) dans la limite de 14 nuit et 80 euros la nuit, les frais de modification s'il faut décaler la date du retour. Les passagers bénéficient de cette assistance dès le début de leur voyage et jusqu'à 30 jours après la date de départ. La garantie s'applique pour tous les voyages effectués entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, sur toutes les destinations desservies par Air Caraïbes et French Bee. Pour tenir compte des difficultés liées au Covid-19 dans les destinations ultramarines, les deux compagnies rappellent que depuis le 1er septembre, tous les billets sont modifiables sans pénalités (avec juste un réajustement tarifaire, si le tarif initial n'est plus disponible).